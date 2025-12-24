L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada invita alla prudenza alla guida

Un appello alla prudenza e alla responsabilità alla guida, rivolto in particolare ai più giovani, arriva da Giovanni Delle Cave, che invita a non sottovalutare mai i rischi legati all’alta velocità e alla disattenzione al volante, soprattutto durante il periodo delle festività. Giorni di festa che spesso si protraggono fino a tarda notte, con riflessi inevitabili sulla lucidità dei guidatori, indebolita dalla stanchezza e, in alcuni casi, dall’assunzione di bevande alcoliche. Proprio in queste circostanze, sottolinea Delle Cave, è fondamentale mantenere alta l’attenzione, perché il pericolo è sempre in agguato, nonostante le misure di prevenzione. Un aspetto spesso sottovalutato riguarda i tratti di strada vicini a casa, dove l’attenzione tende ad abbassarsi e la tensione alla guida si allenta. È proprio in queste situazioni che si verificano molti degli incidenti più gravi, talvolta mortali. Nei giorni che precedono e seguono il Natale, inoltre, il traffico aumenta sensibilmente e con esso anche il nervosismo al volante, rendendo la prudenza ancora più necessaria. Disattenzione, eccessiva sicurezza e veicoli di grossa cilindrata rappresentano un mix pericoloso, soprattutto per i giovani che spesso si trovano alla guida di mezzi difficili da gestire. Le cause degli incidenti mortali, secondo i dati, sono quasi sempre riconducibili a errori di guida o al mancato rispetto delle norme stradali. L’eccesso di velocità resta la prima causa, seguito dalla mancata precedenza, dallo stato psicofisico alterato e dalla distrazione del conducente. Interessante anche il dato che riguarda la differenza tra incidenti diurni e notturni: di giorno la maggior parte degli incidenti avviene per collisione con altri veicoli, mentre di notte questa percentuale si riduce sensibilmente, lasciando spazio a cause legate soprattutto all’imprudenza. Un appello, dunque, a rallentare, a essere consapevoli e a ricordare che la sicurezza stradale dipende prima di tutto dal comportamento di chi è al volante.