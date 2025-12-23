La Maratona Maga Circe 2026 è già da record: iscrizioni aperte fino al 28 gennaio

SAN FELICE CIRCEO – E’ entrata nel vivo l’organizzazione della Maratona Maga Circe, in programma il prossimo 1 febbraio 2026 a San Felice Circeo e Sabaudia tra mare e laghi, cultura e natura sulle tre distanze: 42,195, 29 e 10,6 km, oltre che una family walk gratuita. La gara regina partirà dal porto di San Felice Circeo, per poi proseguire sulla strada lungomare, costeggiando le dune patrimonio Unesco, Torre Paola, fino ad arrivare alla Piazza del Comune di Sabaudia.

L’edizione è già da record: 25 differenti nazionalità in gara, il 10% di iscrizioni provenienti dall’estero e il 20,9% in più di iscritti in gara, rispetto allo scorso anno nel medesimo periodo.

La gara giunta alla sua sesta edizione, sarà realizzata con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani, Regione Lazio, Comune di San Felice Circeo e Comune di Sabaudia ed è patrocinata da Sport e Salute, Coni, Consiglio Regionale del Lazio, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Provincia di Latina, Fidal, Opes, Parco Nazionale Del Circeo, Confagricoltura. La Maratona Maga Circe è inoltre affiancata da partner di livello come il main sponsor Enel che conferirà grande prestigio a tutta la manifestazione, oltre che da Oasi di Kufra, Hotel Centrale, Dole, Cantina Villa Gianna, Banca di Credito Cooperativo Del Circeo e Privernate, Sport’85, Icar Spa, Chemical Battistella, Cosmari, Ethic Sport, Stema Fisiolab, Gruppo Mondo Radio.

“Siamo molto soddisfatti dalle tante iscrizioni pervenute che vanno verso il raggiungimento dei numeri massimi – commenta Davide Fioriello presidente della asd In Corsa Libera e consigliere regionale Fidal Lazio – Come sempre i nostri punti di forza sono la bellezza inarrivabile del territorio, prezzi modici e tanti servizi, oltre che accoglienza e gentilezza verso tutti i nostri runners. Ringrazio i direttori tecnici di gara Antonello Cipullo e Sergio Zonzin, pronti a dare il massimo per la riuscita della gara e vi aspettiamo dal 30 gennaio presso il nostro Expo che sarà la casa di tutti per tre giorni”.

“La Maratona Maga Circe rappresenta un esempio virtuoso di come la promozione sportiva e quella turistica possano camminare di pari passo. Si tratta, infatti, non solo di un appuntamento di grande richiamo per gli sportivi ma anche di un mezzo per la valorizzazione della bellezza del nostro territorio tutto l’anno. Occasioni come questa consentono di destagionalizzare il turismo, offrendo un’esperienza che unisce sport, natura e paesaggi. Ecco perché, come Regione Lazio, continuiamo a sostenere questo importante evento”, commenta l’assessore allo Sport, al Turismo e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo che ha rinnovato il proprio sostegno alla manifestazione.

La sindaca di San Felice Circeo Monia Di Cosimo parla di un “appuntamento identitario per il nostro territorio e un esempio concreto di come lo sport possa essere un potente strumento di promozione e sviluppo”, rivadendo che “San Felice Circeo crede fortemente negli eventi sportivi di qualità, capaci di valorizzare il paesaggio, la vocazione naturalistica e l’accoglienza del nostro Comune, contribuendo in modo significativo alla destagionalizzazione dei flussi turistici. La sinergia con il Comune di Sabaudia dimostra come la collaborazione istituzionale sia la strada giusta per costruire iniziative di respiro sovracomunale, in grado di rafforzare l’immagine dell’intero comprensorio come territorio dinamico, attrattivo e aperto allo sport a tutti i livelli”.

“La Maratona Maga Circe è molto più di una competizione sportiva – dichiara l’Assessore allo Sport di San Felice Circeo Felice Capponi – è un progetto che unisce sport, territorio e promozione turistica. San Felice Circeo investe nello sport come leva strategica per allungare la stagione, attrarre atleti e appassionati anche fuori dai mesi estivi e creare ricadute positive per le attività locali. Il lavoro condiviso con Sabaudia è un valore aggiunto fondamentale, perché consente di offrire un percorso e un’organizzazione di alto livello, valorizzando due realtà complementari e unite da una visione comune. L’edizione 2026 conferma la volontà dell’Amministrazione di sostenere eventi che rafforzano il ruolo del nostro Comune come punto di riferimento per lo sport all’aria aperta e per le manifestazioni di qualità”.

Con il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale di Sabaudia, guidata dal sindaco Alberto Mosca, la VI Maratona Maga Circe si conferma un evento centrale nella strategia di promozione sportiva e turistica della città. Un impegno condiviso che l’assessore delegato allo sport Massimo Mazzali sottolinea evidenziando il valore crescente della manifestazione e il ruolo attivo del Comune nel suo sviluppo: “Continua il conto alla rovescia che ci avvicina al 1 febbraio 2026, data della VI Maratona Maga Circe. L’abbiamo presa per mano a partire dalla III edizione ed è stato un crescendo di entusiasmo, emozioni e successo che hanno visto la Creatura di Davide Fioriello, padre e instancabile organizzatore, entrare nella classifica come 11esima maratona italiana. È un appuntamento importante e strategico per diversi motivi che vanno dall’essere un appuntamento irrinunciabile come preparazione ad altre gare che seguono, passando all’importanza dal punto di vista della destagionalizzazione e dell’indotto economico. Il villaggio allestito in piazza del Comune sarà il centro di aggregazione e l’Expó ne è il cuore pulsante. Vi aspettiamo il 30 gennaio 2026 per il taglio del nastro”.

L’organizzazione offrirà a tutti i runner il servizio fotografico completamente gratuito di Fotoforgo, per regalare a ogni atleta un ricordo unico e speciale della propria impresa, oltre che innumerevoli servizi gratuiti come le navette che trasportano dalla stazione dei treni al luogo di ritrovo e bus che portano gratuitamente allo start presso il porto di San Felice Circeo, servizio pacer, family walk, baby parking, servizio booking, deposito bagagli, servizio docce, parcheggio a Sabaudia, un expo di 600 mq. I podisti che giungono nelle terre di gara troveranno oltretutto numerose attività collaterali sotto il profilo sportivo e culturale, che coinvolgono il podista a insieme alla sua famiglia o amici.

C’è ancora tempo per iscriversi entro il 28 gennaio al link https://www.endu.net/it/events/maratona-maga-circe/ oltre che la passeggiata gratuita per le famiglie https://forms.gle/SdqVs8VnKfW36hUT9.