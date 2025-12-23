Cisterna Volley riceve Perugia a Santo Stefano

CISTERNA – Cisterna Volley giocherà in casa il giorno di Santo Stefano, la seconda giornata del girone di ritorno della Regular Season. Come da tradizione il 26 dicembre è l’ ultima partita dell’anno della SuperLega e la squadra pontina quest’anno ospiterà, al Palasport di via Delle Province (ore 18), la Sir Susa Scai Perugia. “Un avversario che non ha bisogno di presentazioni, stiamo parlando della squadra più forte del Mondo” – dicono dal club. Il team di Lorenzetti (primo in classifica in SuperLega) ieri si è laureato Campione del Mondo, coronando un 2025 da record (Scudetto, Coppa dei Campioni e Mondiale per Club).

Sulla carta si tratta di una sfida quasi impossibile: reduce da sei sconfitte consecutive, il Cisterna ha bisogno di ritrovare fiducia e serenità. La squadra si allenerà (dopo la doppia seduta di oggi) anche il 24 dicembre (pomeriggio) e a Natale (sempre nel pomeriggio), a Santo Stefano rifinitura la mattina, poi alle ore 18 sarà super sfida con Perugia.

“I numeri dicono che non siamo in buon momento e anche a livello di prestazioni, nelle ultime partite, non siamo riusciti ad esprimerci come volevamo. O meglio, ci siamo riusciti soltanto in parte. Dobbiamo capire una cosa fondamentale: la SuperLega è un campionato di altissimo livello e ti obbliga a giocare con la massima attenzione dal primo all’ultimo punto – ha sottolineato il centrale Daniele Mazzone – Noi per alcuni tratti dei match non riusciamo a farlo e subiamo break che poi pesano, e non ci permettono di fare risultato. Bisogna sempre restare ad un certo livello: la giovane età della nostra squadra e, di conseguenza, l’inesperienza incidono da questo punto di vista. Poi, sicuramente, abbiamo anche qualche limite tecnico, faccio un esempio: Modena ha battuto 50 volte sopra i 110 Km/h, la nostra squadra in ricezione non ha la capacità per opporsi nella giusta maniera a servizi di questo tipo. Le stesse difficoltà le avremo con Perugia, lo sappiamo, ci lavoriamo dall’inizio della preparazione, ma in campo vanno anche gli avversari, e in SuperLega di avversari fortissimi ce ne sono tanti. Una cosa è certa: chi pensa che nel nostro gruppo ci sia gente che non ha a cuore le sorti del Cisterna Volley o che giochi senza la giusta voglia, non merita neanche risposta perché non sa quello che dice. La squadra è unita, si lavora sempre con convinzione, ma ci manca qualche sicurezza. E contro Perugia – ha concluso Daniele Mazzone – considerando quanto sia difficile fare risultato, sarà importante giocare bene, fare la prestazione, ritrovare sicurezze, in modo poi da riprendere nel nuovo anno col piede giusto. Queste sono partite in cui non hai nulla da perdere, ma non significa scendere in campo già battuti, anzi: daremo il massimo per rendere a Perugia la vita il più difficile possibile, cercando si sfruttare tutte le occasioni che ci verranno concesse”.