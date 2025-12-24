Aprilia, viabilità e traffico pesante legati ai rifiuti: le segnalazioni di Aprilia Libera

Viabilità e traffico pesante legati ai rifiuti tornano a far discutere ad Aprilia. Da mesi, secondo le segnalazioni dell’Associazione Aprilia Libera, il territorio della Campagna Romana sarebbe interessato dal continuo passaggio di camion e autoarticolati diretti a un cantiere, con gravi danni a strade, paesaggio e sicurezza. I mezzi transitano – fanno sapere in una nota – anche su strade dove vige il divieto per veicoli superiori a 3,5 tonnellate, come via della Riserva Nuova, via della Moletta e via Scrivia, una strada interpoderale privata già fortemente danneggiata. Preoccupazione anche per due ponticelli presenti lungo il percorso, strutture pensate per traffico leggero e che potrebbero non reggere il peso dei tir. Criticità emergono inoltre sul rispetto dei percorsi previsti dal progetto. I mezzi pesanti, infatti, arriverebbero anche da sud, passando per la Nettunense e Campo di Carne, in contrasto con quanto indicato negli atti ufficiali. Da qui la richiesta di maggiori controlli e verifiche sul traffico indotto dal cantiere e, in prospettiva, dal conferimento dei rifiuti.