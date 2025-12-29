Cori, oltre 87mila euro dalla Regione Lazio per museo, archivio e biblioteca

Oltre 87mila euro dalla Regione Lazio per sostenere e potenziare le attività culturali del Comune di Cori. Le risorse sono state assegnate ai progetti presentati dall’amministrazione comunale per il Museo della Città e del Territorio, l’Archivio Storico e la Biblioteca Comunale, che hanno ottenuto il massimo dei punteggi previsti dai bandi regionali.

I progetti, elaborati in sinergia con le associazioni che gestiscono i tre istituti, consentiranno di ampliare e qualificare ulteriormente l’offerta culturale, affiancando le iniziative già attive grazie a fondi comunali.

Per il Museo della Città e del Territorio sono previste nuove attività educative rivolte a ragazzi e adulti, con percorsi di approfondimento differenziati per rendere le collezioni sempre più accessibili. Dopo la recente riapertura, avvenuta a seguito di interventi strutturali e dell’introduzione di visori per la realtà virtuale aumentata, il Museo sarà dotato di nuovi materiali informativi e di approfondimento, sia cartacei che audiovisivi, fruibili anche online e sui canali social. È inoltre prevista l’installazione di un pannello informativo all’ingresso monumentale. Tutti i contenuti saranno disponibili in italiano e in inglese, per rispondere alla crescita del turismo internazionale registrata negli ultimi anni.

La Biblioteca Comunale amplierà invece le proprie attività sociali e formative, con iniziative rivolte a bambini, ragazzi, anziani e persone con disabilità. In programma corsi di avvicinamento alla lingua e alla letteratura italiana per migranti, attività di lettura condivisa per famiglie, proposte educative per adolescenti e giovani legate al benessere mentale, oltre a percorsi di alfabetizzazione digitale, coding e scacchi per i più piccoli. Previsto anche il rafforzamento dei servizi digitali per l’accesso da remoto e il coworking e la collaborazione con Amnesty International per attività educative contro discriminazione e bullismo.

L’Archivio Storico, infine, svilupperà laboratori didattici, visite guidate e iniziative educative dedicate alle scuole e ai centri anziani, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio documentale e rafforzarne la fruizione pubblica.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Cori, Mauro De Lillis, che ha sottolineato come il riconoscimento regionale rappresenti un premio alla qualità della progettazione e al lavoro svolto, oltre a una concreta opportunità di crescita per i luoghi della cultura e per l’intera comunità.