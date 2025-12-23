ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

l'operazione della polizia di stato

Aprilia, in auto sulla Pontina con 54 chili di droga, arrestato un uomo

Nell'abitacolo 13 sacchi di plastica contenenti "paglia di papavero" da oppio

APRILIA – Viaggiava lungo la strada statale Pontina con l’abitacolo pieno di sacchi di plastica di colore celeste quando è stato fermato dalla Polizia di Stato che ha scoperto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. L’intervento, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, è avvenuto intorno alle 4 lungo la S.S. 148, in direzione sud, durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti del Commissariato di Aprilia. Il veicolo, che procedeva a velocità sostenuta, ha attirato l’attenzione dei poliziotti anche per il carico visibile dall’interno e alla richiesta di chiarimenti, il conducente ha dichiarato di trasportare non meglio specificati oggetti destinati alla propria abitazione. Ai poliziotti però è bastato aprire uno degli involucri per trovare  bulbi di papavero essiccati e sostanza resinosa grezza da oppio. La perquisizione ha permesso di sequestrare complessivamente 13 sacchi contenenti circa 54 chilogrammi di bulbi di oppio, oltre a cinque bustine di sostanza resinosa per un peso di circa 24 grammi. All’interno dell’auto è stata inoltre trovata una consistente somma di denaro contante, pari a oltre 11.500 euro, di cui l’uomo non ha saputo fornire una giustificazione.

La sostanza sequestrata è risultata riconducibile, sulla base degli accertamenti qualitativi e dell’esperienza investigativa, alla cosiddetta “paglia di papavero”, classificata come stupefacente.

L’uomo, partito dal nord Italia e diretto nel territorio della provincia di Latina, è stato arrestato e condotto in carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta ieri mattina innanzi al GIP presso il tribunale di Latina, Laura Morselli, che ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.

 

