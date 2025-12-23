Aprilia, in auto sulla Pontina con 54 chili di droga, arrestato un uomo

APRILIA – Viaggiava lungo la strada statale Pontina con l’abitacolo pieno di sacchi di plastica di colore celeste quando è stato fermato dalla Polizia di Stato che ha scoperto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. L’intervento, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, è avvenuto intorno alle 4 lungo la S.S. 148, in direzione sud, durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti del Commissariato di Aprilia. Il veicolo, che procedeva a velocità sostenuta, ha attirato l’attenzione dei poliziotti anche per il carico visibile dall’interno e alla richiesta di chiarimenti, il conducente ha dichiarato di trasportare non meglio specificati oggetti destinati alla propria abitazione. Ai poliziotti però è bastato aprire uno degli involucri per trovare bulbi di papavero essiccati e sostanza resinosa grezza da oppio. La perquisizione ha permesso di sequestrare complessivamente 13 sacchi contenenti circa 54 chilogrammi di bulbi di oppio, oltre a cinque bustine di sostanza resinosa per un peso di circa 24 grammi. All’interno dell’auto è stata inoltre trovata una consistente somma di denaro contante, pari a oltre 11.500 euro, di cui l’uomo non ha saputo fornire una giustificazione.

La sostanza sequestrata è risultata riconducibile, sulla base degli accertamenti qualitativi e dell’esperienza investigativa, alla cosiddetta “paglia di papavero”, classificata come stupefacente.

L’uomo, partito dal nord Italia e diretto nel territorio della provincia di Latina, è stato arrestato e condotto in carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta ieri mattina innanzi al GIP presso il tribunale di Latina, Laura Morselli, che ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.