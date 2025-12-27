Latina, uomo precipita dal balcone e muore

Muore cadendo dal quarto piano. è accaduto questa mattina a Latina, nel quartiere Q5. Un uomo di 87 anni e con problemi di vista è morto dopo essere precipitato dal balcone della propria abitazione. L’allarme è scattato immediatamente, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni, non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario. Gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine sono in corso.