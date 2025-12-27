Sermoneta, grande partecipazione per il passaggio della Fiamma Olimpica

Grande partecipazione questa mattina a Sermoneta per il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano–Cortina 2026, accolta da una folla di cittadini, associazioni sportive e famiglie lungo le strade del centro storico. Un evento definito “storico ed emozionante” dall’amministrazione comunale, capace di coinvolgere l’intera comunità.

Il percorso della Fiamma ha attraversato il cuore del borgo medievale, partendo dall’ingresso del paese, dove è avvenuta l’accensione della fiaccola, per poi proseguire lungo corso Garibaldi, piazza del Popolo e via della Valle, con una sosta al Belvedere per una foto di gruppo. Il corteo si è concluso a Porta delle Noci, dove la Fiamma è stata riposta nella teca prima di riprendere il suo viaggio verso Frosinone.

«Una giornata storica ed emozionante – ha dichiarato il sindaco Giuseppina Giovannoli – che ha visto riunita la comunità per un evento unico nel suo genere. La Fiamma Olimpica rappresenta valori universali che vanno oltre lo sport, come la pace e la fratellanza tra i popoli, nel segno del rispetto reciproco». Sulla stessa linea il consigliere delegato allo Sport, Mauro Lorenzo Mariotti, che ha sottolineato come l’iniziativa abbia saputo unire generazioni diverse, con famiglie e bambini protagonisti lungo il percorso.

Il corteo è stato aperto dagli sbandieratori del Ducato Caetani di Sermoneta e ha visto la partecipazione dei tre tedofori selezionati dall’organizzazione olimpica: Marco, insegnante di Roma; Anna, impiegata bancaria di Benevento; e Giovanni, ingegnere chimico di Frosinone.

L’amministrazione comunale ha infine espresso un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, frutto della collaborazione tra il Comune, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Sermoneta, la Protezione Civile locale, la Polizia Locale e le forze dell’ordine, impegnate a garantire sicurezza e organizzazione lungo l’intero percorso.