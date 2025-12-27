Latina, in diecimila ad accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica

Una giornata storica, destinata a restare nella memoria collettiva della città. Latina ha accolto il passaggio della Fiamma Olimpica con la partecipazione di circa 10.000 persone, confermandosi tra le città italiane che hanno registrato il maggiore successo di pubblico nell’ambito del percorso verso Milano Cortina 2026.

A sottolineare il valore dell’evento è il sindaco di Latina, Matilde Celentano, che in una nota ha espresso soddisfazione e gratitudine per il lavoro corale che ha reso possibile la riuscita della manifestazione. Un impegno imponente, fatto di mesi di preparazione e del contributo di centinaia di persone, a partire dalle istituzioni e dalle forze dell’ordine.

Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento al Prefetto Vittoria Ciaramella, al Questore Fausto Vinci, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine e della Protezione Civile, sia comunale che regionale, alla Polizia Locale, alle associazioni sportive, al CONI, agli enti di promozione sportiva e alla Fondazione Milano Cortina 2026.

Un ringraziamento particolare è stato riservato ai servizi del Comune di Latina, che hanno operato con professionalità e dedizione per garantire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, e agli assessori allo Sport Andrea Chiarato e al Turismo Gianluca Di Cocco, oltre a tutti i componenti della giunta e del consiglio comunale. Un lavoro di squadra che, ancora una volta, ha permesso alla città di distinguersi a livello nazionale.

Momento centrale della giornata il passaggio dei 38 tedofori, che con emozione e orgoglio hanno portato la Fiamma Olimpica da via Don Torello fino al braciere di Milano Cortina 2026 allestito in piazza della Libertà, attraversando anche il Parco Falcone e Borsellino. Un plauso speciale è stato rivolto all’ultimo tedoforo, Gianmarco Padricelli, giovane sportivo di 27 anni della Polisportiva Hyperion, accolto dal sindaco sul palco al termine del percorso.

Un evento capace di unire sport, valori e comunità, che resterà nel cuore di tutti coloro che vi hanno partecipato. “Chi era presente – ha sottolineato il sindaco – potrà, tra molti anni, ricordare questo momento con orgoglio e dire semplicemente: io c’ero”.

Le parole del sindaco Celentano e del Prefetto Ciaramella dal palco di Piazza della Libertà, raccolte per noi da Antonella Melito: