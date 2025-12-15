Traffico di stupefacenti, tocca anche la provincia di Latina l’operazione scattata a Olbia

LATINA – Arresti anche in provincia di Latina nell’operazione “Polo Ovest” condotta dai carabinieri di Olbia e che ha permesso di smantellare due diversi gruppi criminali dediti al traffico di stupefacenti che scambiavano marijuana sarda con cocaina proveniente dal continente.

L’operazione è scattata all’alba di oggi e ha toccato diverse province: oltre a quelle sarde di Sassari, Nuoro e Cagliari anche quelle di Latina, Bergamo e Novara. Sono 21 le misure cautelari disposte dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, 10 in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 5 obblighi di dimora, eseguiti nelle sei province.

Le indagini erano scattate nel 2019 e hanno consentito di scoprire un articolato sistema criminale impegnato nella produzione, importazione e distribuzione di cocaina e marijuana su larga scala.

La prima rete – spiegano in una nota gli investigatori dell’Arma – composta da undici persone, avrebbe gestito l’approvvigionamento della cocaina dalla penisola, tramite contatti stabili con altre associazioni criminali operanti in diverse regioni italiane. La seconda, costituita da cinque individui, si sarebbe dedicata alla produzione e movimentazione di ingenti quantitativi di marijuana in Sardegna. Le evidenze raccolte indicano che parte della marijuana veniva sistematicamente ceduta alla prima associazione quale merce di scambio per finanziare l’acquisto di cocaina, con un rapporto stimato in circa 50 kg di marijuana per 1 kg di cocaina. Complessivamente sono stati documentati oltre 200 kg di cocaina e oltre 450 kg di marijuana movimentati, con un volume economico stimato di circa 3 milioni di euro”.