Il garante Anastasia nel carcere di Latina: “Nelle celle letti a castello a tre piani”

LATINA – Letti a castello a tre piani nel carcere di Latina. Emerge dopo la visita in via Aspromonte del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Stefano Anastasìa, al termine della visita alla Casa circondariale di Latina, svoltasi martedì 25 novembre. E’ lo stesso Garante a illustrare i numeri che fanno della Casa Circondariale di Latina una tra le più affollate d’Italia.

“152 detenuti per 77 posti detentivi regolamentari, con un sovraffollamento del 194%. E la cosa che più grave è che il sovraffollamento è tutto nella sezione maschile, dove sono detenute 110 persone per circa 40 posti regolamentari: le stanze da due hanno il terzo letto a castello, quelle da quattro sono ormai da sei, con due letti a castello da tre dove, come mi ha spiegato un detenuto esperto di anti-infortunistica, ci si dovrebbe salire con il caschetto di protezione”.

“Encomiabile, anche qui – ha concluso Anastasìa -, l’impegno di direzione, polizia penitenziaria, area educativa e sanitaria, ma ad impossibilia nemo tenetur: serve un provvedimento deflativo e il numero chiuso penitenziario”.