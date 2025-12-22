Il Campione Olimpico Romano Battisti, ospite di Radio Immagine

LATINA – Un viaggio fatto di valori, memoria e futuro. Romano Battisti, leggenda del canottaggio italiano e uno dei tedofori illustri del viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina che passerà in provincia di Latina, si racconta ai microfoni di Radio Immagine, intrecciando sport, territorio e nuove sfide professionali.

Argento olimpico nel due di coppia a Londra 2012, 11 titoli mondiali, 8 europei e 16 campionati italiani, Battisti è uno dei nomi noti dello sport italiano e un simbolo per l’intera provincia di Latina, che sarà attraversata dal percorso della fiamma.

“Voglio far capire ai ragazzi che possono sognare”

«Quando torno nella mia Sabaudia mi vengono in mente tutti i sacrifici della mia vita da atleta», racconta Battisti. «Voglio far vedere ai ragazzi che possono sognare. Se io sono riuscito a raggiungere certi risultati, possono farlo anche loro».

Il ruolo di tedoforo assume per lui un valore che va oltre il gesto simbolico: è un messaggio di unità, pace e ispirazione. «È una grande responsabilità, perché oggi più che mai chi ha avuto la possibilità di realizzare i propri sogni deve restituire qualcosa alle nuove generazioni».

Da atleta a uomo di squadra: l’esperienza con Luna Rossa

Oggi Romano Battisti vive in Sardegna ed è parte dello staff di Luna Rossa, una nuova avventura che lo ha portato a reinventarsi.

«Ho fatto parte del team per oltre cinque anni. Prima come grinder, poi come cycler. Oggi, con il cambiamento delle regole, seguo la barca da terra: mi occupo dell’organizzazione rigger, del cordame e della preparazione della barca ogni volta che viene smontata e riarmata».

Due Coppe America alle spalle – Oakland e Barcellona – vissute con intensità e consapevolezza crescente. «Adesso che non sono più in barca vedo cose che prima non notavo. Dal punto di vista atletico a 40 anni ho dato il massimo, ora voglio dare il mio contributo anche dal punto di vista tecnico. È una nuova sfida e sono felice di farne parte».

“I valori non si spiegano, si vivono”

Tra i momenti più toccanti del racconto, il rapporto con la famiglia che ha vissuto in prima persona l’esperienza della Coppa America.

«Sentire mia figlia dire “noi siamo di Luna Rossa” è impagabile. I valori dello sport non si spiegano, si vivono. È così che li trasmetti ai tuoi figli e ai ragazzi».

Un messaggio che Battisti porta con sé fin dalle Olimpiadi di Londra 2012: Inspire a generation.

«Da quel momento ho capito che abbiamo una grande responsabilità. Se oggi un ragazzo ti dice “voglio fare quello che hai fatto tu”, significa che stai passando il testimone».

E ai giovani atleti dà un consiglio chiaro:

«Credete in voi stessi. Tutte le cose che non ho fatto è perché non ci credevo abbastanza. Mettete tutto l’impegno possibile e puntate sempre al massimo. Non sognate una medaglia qualsiasi: sognate l’oro».

Il legame con il territorio: Sabaudia, Circeo e Ponza nel cuore

Nonostante oggi viva in Sardegna da oltre cinque anni, il legame con il territorio pontino resta fortissimo.

«Sono molto legato a Sabaudia, perché mia moglie è di lì. Ogni volta che guardo il Circeo dal lago penso a quanto siamo fortunati a vivere in un posto così».

E poi c’è Ponza, un luogo che per Battisti ha un valore speciale.

«Secondo me Ponza è l’isola più bella del Mediterraneo, non solo per il mare, ma per l’atmosfera, per come si vive. È rimasta autentica, con poche persone. Quando non la vedi per tanto tempo, ti manca. Anche solo passarci una notte ti apre il cuore».

Un messaggio che guarda al futuro

Portare la fiamma olimpica nel proprio Paese è per Battisti un onore e un’emozione unica. «Il pubblico di casa è un’energia incredibile. Fare le Olimpiadi in Italia è una fortuna per tutti gli atleti che rappresenteranno il nostro Paese».

Un messaggio che unisce passato, presente e futuro: sogni, sacrifici e responsabilità, proprio come il passaggio della fiaccola.