Stasera The Showers Big Band in aula consiliare a Ciasterna: rhythm and blues and Xmas

CISTERNA DI LATINA – Questa sera, alle ore 19, l’aula consiliare del Palazzo Comunale si prepara ad accogliere un appuntamento musicale speciale: “Special Christmas Songs”, un concerto che vedrà protagonista la nota big band pontina The Showers in una veste inedita dall’esclusiva atmosfera natalizia.L’evento si inserisce nel ricco cartellone del Natale Cisternese, confermandosi come uno dei momenti più attesi della rassegna. I The Showers Big Band rappresentano una delle formazioni storiche del territorio pontino e non solo: oltre cinquant’anni di carriera alle spalle, un percorso musicale che li ha resi un punto di riferimento per generazioni di appassionati. Il loro repertorio spazia con naturalezza dal rhythm and blues al rock, attraversando grandi nomi della musica internazionale come U2, Chicago, Elvis Presley, Tina Turner, Bruce Springsteen, Beatles, Stevie Wonder, John Miles, Wilson Pickett e molti altri. Per l’occasione, la band proporrà una selezione dei brani più rappresentativi del proprio repertorio, arricchita da suggestive incursioni natalizie, dando vita a un concerto che promette emozioni, energia e un’atmosfera calda e coinvolgente, perfettamente in sintonia con lo spirito delle feste.