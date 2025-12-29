Benacquista Assicurazioni Latina Basket batte Ferrara 77-74

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket chiude il girone di andata del campionato di serie B nazionale vincendo per 77-74 contro l’Adamant Ferrara. Il successo consente ai nerazzurri di chiudere il girone di andata con un bilancio ampiamente positivo (14 vittorie e 4 sconfitte) e di rimanere pienamente agganciati alle posizioni di vertice della classifica. Con 28 punti all’attivo, la Benacquista raggiunge la Luiss Roma, prossima avversaria alla ripresa del campionato in occasione della prima giornata del girone di ritorno – che, secondo la formula adottata, non segue l’ordine dell’andata – ed è preceduta soltanto da Caserta (30) e dalla coppia Livorno–Virtus Roma (32).