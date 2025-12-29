Suicidio di Paolo Mendico, gli ispettori del Ministero hanno chiesto tre procedimenti disciplinari

SANTI COSMA E DAMIANO – La morte di Paolo Mendico si poteva evitare. È quanto emergerebbe dalla relazione degli ispettori inviati dal Ministero dell’Istruzione che hanno chiesto tre procedimenti disciplinari a carico della dirigente scolastica, della vicepreside e della responsabile della succursale dell’istituto per “condotte omissive”.

Dalle 28 pagine della relazione stilata dopo aver effettuato l’ispezione richiesta dal ministro Valditara a Santi Cosma e Damiano nella sezione distaccata del Pacinotti di Fondi frequentata dal 14enne morto suicida nella sua cameretta l’11 settembre scorso in quello che avrebbe dovuto essere il primo giorno di scuola di quest’anno scolastico, si profilerebbero responsabilità di chi aveva il compito di attivare il protocollo antibullismo. E’ stato il quotidiano la Repubblica a pubblicare la notizia avendo avuto accesso alla relazione non ancora consegnata invece al legale dei genitori di Paolo. Dagli accertamenti svolti dagli ispettori sarebbe emerso “un intreccio di bugie e omissioni”.

«Si capisce che la scuola non ha fatto il possibile per difendere Paolo – hanno detto Simonetta e Giuseppe Mendico, la mamma e il papà dell’adolescente che proprio durante queste feste di Natale avrebbe compiuto 15 anni – Secondo quello che abbiamo letto, gli ispettori ci danno ragione», aggiungono i genitori di Paolo.