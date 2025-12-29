ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Latina, esplode un’altra bomba. L’ordigno in Via Faggiana su un terrazzino

Indaga la polizia intervenuta dopo l'allarme dei residenti

LATINA – Un ordigno è stato fatto esplodere all’ingresso di un’abitazione in Via Faggiana a Latina intorno alla 2 di ieri mattina.  Danneggiato pesantemente un terrazzino, gli arredi e la porta finestra dell’ingresso secondario di un appartamento dove vivono una donna e il figlio di 47 anni. Il boato, in una zona di campagna, ha svegliato i residenti di un complesso di tre palazzine che hanno chiamato il 112.

L’episodio è avvenuto a meno di 24 ore di distanza dall’ultimo, la bomba carta piazzata in un’ auto nel quartiere Nicolosi all’alba di sabato. Su entrambi gli episodi indaga la Polizia.

