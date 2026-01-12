Benacquista Assicurazioni Latina Basket batte Ravenna 83-73

LATINA – Dopo un avvio complicato, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket riesce a fare suo il match contro Ravenna. Sul campo di Cisterna una reazione che ha consentito nel corso della gara di trovare le giuste soluzioni per avere la meglio su Orasì, sconfitta per 83-73 nella prima partita casalinga del 2026.

Come sottolineato in sala stampa da Coach Gramenzi, la partita è stata condizionata anche dalla gestione delle rotazioni e dalle condizioni fisiche non ottimali di alcuni elementi: Chiti ha provato a dare il proprio contributo nonostante la febbre, Simonetti è ancora ai box, mentre Gallo non ha ancora ritrovato pienamente i livelli di rendimento precedenti all’influenza che lo aveva costretto allo stop nelle scorse settimane.

Nella prima parte del match Latina ha sofferto soprattutto in difesa, concedendo troppo e faticando a imporre il proprio gioco, anche per merito di un’avversaria che ha confermato di sapersi esprimere con grande intensità, ma una volta ritrovati equilibrio e solidità, la Benacquista ha mostrato maggiore continuità. (foto Tiberi)