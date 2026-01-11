Lungomare di Latina danneggiato dalle mareggiate, Di Cocco: “Accellerare con la realizzazione delle barriere”

LATINA – Gravi danni sul lungomare di Latina a causa delle mareggiate dei giorni scorsi, l’acqua ha raggiunto pertinenze di abitazioni civili e, in alcuni casi, si sono verificati anche crolli. Interviene l’Assessore alla marina del Comune di Latina Gianluca Di Cocco: “Sotto questa amministrazione è stato finalmente raggiunto un accordo con la Regione Lazio affinché le barriere rigide possano rappresentare una soluzione strutturale e definitiva per la messa in sicurezza del lungomare. Purtroppo, gli eventi meteo-marini delle ultime settimane hanno prodotto ulteriori e gravi danni: l’acqua ha raggiunto pertinenze di abitazioni civili e, in alcuni casi, si sono verificati anche crolli. Negli ultimi due anni il lavoro portato avanti è stato serio, costante e trasparente. È stata avviata una stretta collaborazione non solo con i cittadini, ma anche con le amministrazioni delle città limitrofe, chiarendo in ogni sede — attraverso rilievi tecnici, studi specialistici e dati oggettivi, e non con semplici contrapposizioni politiche — che l’unica soluzione realmente efficace per la salvaguardia della costa è la realizzazione dei cosiddetti pennelli: barriere rigide integrate da ripascimenti morbidi, in grado di tutelare sia il litorale di Latina sia le comunità costiere confinanti. Questa impostazione condivisa è alla base dell’accordo raggiunto con la Regione Lazio, che ha prontamente avviato l’iter strutturale necessario alla realizzazione dell’intervento. Alla luce di quanto sta accadendo, è necessario accelerare il più possibile e serve, da parte di tutti, un senso di responsabilità che metta al centro la sicurezza dei cittadini e la difesa del territorio. Oggi è fondamentale collaborare per consentire la realizzazione dei pennelli nel più breve tempo possibile, evitando ulteriori ritardi che non sarebbero più giustificabili. È arrivato il momento di intervenire in maniera definitiva, superando ogni forma di immobilismo”.