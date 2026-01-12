Cisterna Volley sconfitta 3-1 da Allianza Milano

CISTERNA – In Superlega è arrivata la nona sconfitta consecutiva per Cisterna Volley che torna da Milano senza punti dopo aver subito un 3-1 dai padroni di casa dell’Allianz. I pontini pur avendo migliorato il gioco e vinto e un set, il terzo, non hanno raccolto nulla di utile per la classifica. Per la società sportiva si tratta comunque di una “prestazione confortante, sia tatticamente sia a livello mentale”. Intanto già si guarda allo scontro diretto di giovedì sera (20.30) al Palasport di via Delle Province contro Monza.

Allianz Milano – Cisterna Volley 3-1 (25-19, 25-21, 30-32, 25-21)

Allianz Milano: Recine 19, Ichino 11, Catania (L), Masajedi, Reggers 23, Masulovic 4, Barbanti, Lindqvist, Benacchio ne, Kreling 2, Otsuka ne, Di Martino, Corbetta (L) ne, Caneschi 17. All.: Piazza

Cisterna Volley: Currie (L), Finauri (L), Barotto 19, Plak 11, Tarumi, Lanza 17, Fanizza 1, Diamantini ne, Salsi, Mazzone 6, Guzzo, Bayram 14, Tosti ne, Muniz De Oliveira ne. All.: Morato

Allianz Milano: ace 13, err.batt. 22, ric.prf 25%, att 54%. muri 9.

Cisterna Volley: ace 3, err.batt. 18, ric.prf. 23%, att. 58%, muri 9.

Arbitri: Mauro Carlo Goitre e Andrea Clemente

MVP: Recine

Spettatori: 1515