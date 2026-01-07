Latina, albero cade sul dinosauro appena installato in parco Falcone e Borsellino

LATINA – Tra i danni prodotti dalle forti piogge registrate in provincia di Latina a cavallo tra i 5 e il 6 gennaio c’è anche il crollo di un albero in parco Falcone e Borsellino a Latina. Si tratta di uno storico abete che ha terminato la sua traiettoria proprio sul grande dinosauro da poco arrivato nell’area giochi, ora che i lavori nell’area verde sono in dirittura d’arrivo.

Dopo le prime verifiche, l’area è stata segnalata con il nastro rosso e dovranno essere compiuti accertamenti più accurati per capire se l’attrazione, una struttura con doppio scivolo, abbia riportato danni.