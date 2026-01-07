Lotteria Italia, Lazio fortunato con Roma, premi di consolazione a Sezze e Gaeta

LATINA – Sono stati venduti a Gaeta e Sezze due dei biglietti vincenti da 20mila euro della Lotteria Italia. L’estrazione del 6 gennaio 2026 ha baciato il Lazio e in particolare Roma e la sua provincia, dove sono andati il primo, il secondo e il quinto premio, mentre in provincia di Latina sono stati estratti il tagliando P 414273 acquistato a Gaeta e il V 216212 comprato a Sezze.

In totale oltre dieci milioni quelli andati al Lazio grazie al primo premio da 5 milioni che – riporta Agipronews – è stato venduto al Bar le 7 meraviglie sula Cassia, il secondo biglietto, da 2,5 milioni di euro, vinto a Ciampino, e il quinto, da 1 milione, acquistato da un fortunato giocatore di Albano Laziale: il bilancio, considerando solo i premi di prima categoria, è di 8,5 milioni di euro.

Dopo due edizioni senza successi milionari, il Lazio torna la regione regina.

Tutti i biglietti vincenti