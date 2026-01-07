ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

l'estrazione

Lotteria Italia, Lazio fortunato con Roma, premi di consolazione a Sezze e Gaeta

LATINA – Sono stati venduti a Gaeta e Sezze due dei biglietti vincenti da 20mila euro della Lotteria Italia. L’estrazione del 6 gennaio 2026 ha baciato il Lazio e in particolare Roma e la sua provincia, dove sono andati il primo,  il secondo e il quinto premio, mentre in provincia di Latina sono stati estratti il tagliando P 414273 acquistato a Gaeta e il V 216212 comprato a Sezze.

In totale oltre dieci milioni quelli andati al Lazio grazie al  primo premio da 5 milioni che – riporta Agipronews – è stato venduto al Bar le 7 meraviglie sula Cassia, il secondo biglietto, da 2,5 milioni di euro, vinto a Ciampino, e il quinto, da 1 milione, acquistato da un fortunato giocatore di Albano Laziale: il bilancio, considerando solo i premi di prima categoria, è di 8,5 milioni di euro.

Dopo due edizioni senza successi milionari, il Lazio torna la regione regina.

Tutti i biglietti vincenti

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Gennaio 2026
L M M G V S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto