Befana solidale al Goretti, doni ai piccoli pazienti dai tifosi della S.S. Lazio

LATINA – Si è svolta nel giorno dell’Epifania presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, un’iniziativa di solidarietà organizzata dalla ASL di Latina, dedicata ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, che ha previsto la distribuzione di giocattoli grazie al contributo dei gruppi del tifo organizzato della S.S. Lazio, protagonisti di un gesto concreto di vicinanza ai piccoli pazienti.

L’evento si inserisce nell’ambito delle attività di umanizzazione delle cure promosse dall’Azienda Sanitaria, in collaborazione con le realtà del territorio. I doni, raccolti durante il periodo natalizio, sono frutto della generosità dei tifosi biancocelesti che hanno partecipato attivamente alla raccolta presso la sede di via di Santa Maria Ausiliatrice a Roma e al banchetto allestito il 4 gennaio scorso a Ponte Milvio, in occasione della partita Lazio-Napoli.

I giocattoli saranno distribuiti anche al reparto pediatrico dell’Ospedale Dono Svizzero di Formia, alle case famiglia del territorio e ai centri vaccinali della ASL, per raggiungere un numero ancora maggiore di bambini.

L’iniziativa è stata presieduta dalla Direttrice Generale della ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli, e ha visto la significativa presenza della Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Dott.ssa Monica Sansoni, in visita istituzionale al reparto. La sua partecipazione ha rappresentato un segnale forte e concreto dell’attenzione delle istituzioni regionali verso la tutela dei diritti dei minori nei contesti di cura. Il ruolo della Garante, volto a garantire ascolto, protezione e attenzione ai bisogni dei più piccoli, è stato al centro dell’incontro, in un momento che ha unito simbolicamente solidarietà, sanità e responsabilità pubblica.

Ha preso parte all’incontro anche la Sindaca di Latina, Matilde Celentano, a sottolineare la collaborazione tra istituzioni sanitarie e amministrazione comunale, in un’ottica di rete a favore della comunità e, in particolare, dei più fragili.

La Direzione Generale della ASL di Latina esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, riconoscendo in questo gesto un’importante testimonianza di solidarietà e attenzione verso l’infanzia.

Un ringraziamento particolare è rivolto alla Dott.ssa Monica Sansoni per la costante disponibilità, la sensibilità istituzionale e l’impegno con cui promuove e difende i diritti dei minori.

Un grazie sentito va al Sindaco di Latina Matilde Celentano per la partecipazione e la vicinanza dimostrata, e a tutto il personale sanitario che ogni giorno si prende cura con dedizione dei piccoli pazienti, nonché agli operatori della comunicazione presenti, per l’impegno nella valorizzazione delle iniziative del territorio.