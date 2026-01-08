Omicidio di Aurora Livoli, Velazco confessa abusi e uccisione della 19enne di Monte San Biagio

Ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli Emilio Gabriel Valdez Velazco, il 57enne indiziato per la morte della 19enne di Monte San Biagio. L’uomo, interrogato nella mattinata di oggi nel carcere di San Vittore ha anche ammesso di aver abusato sessualmente della giovane, ma ha sostenuto di non essersi reso conto di aver ucciso la ragazza se non il giorno successivo, dopo aver visto i servizi televisivi e di aver vegliato sul corpo della 19enne, “pensando che fosse semplicemente assopita”. Lo ha reso noto il suo legale all’uscita dal carcere di Milano.

Velazco ha raccontato di non avere mai conosciuto prima la vittima che aveva incontrato casualmente in metro e che avevano deciso di andare insieme a prendere le sigarette. Poi il 57enne l’avrebbe seguita lungo via Paruta dove è stata ritrovata morta il giorno successivo. L’autopsia ha confermato lo strangolamento.

I funerali di Aurora saranno celebrati sabato alle 10 nella Chiesa di San Giovanni Battista a Monte San Biagio dall’Arcivescovo di Gaeta monsignor Luigi Vari.