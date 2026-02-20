Cedimento dell’argine del canale Linea Pio VI, tavolo in Comune a Terracina

Si è svolto in Comune a Terracina un tavolo tecnico dedicato al cedimento di una porzione dell’argine del canale Linea Pio VI e alla conseguente interdizione al traffico di un tratto di via Lungolinea Pio VI, arteria centrale e strategica per la città.

All’incontro, convocato dal sindaco Francesco Giannetti dopo mesi di interlocuzioni, hanno partecipato il vicesindaco Claudio De Felice, l’assessore alle Manutenzioni e Viabilità Luca Caringi, la dirigente dei Lavori Pubblici Luisa Arcese e il capo settore Alessandra Madia. Presenti anche rappresentanti della Regione Lazio – Area Autorità Idraulica – della Provincia di Latina, dell’Agenzia del Demanio e del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest.

Obiettivo del confronto era definire in modo chiaro il concorso delle competenze, sia sul piano tecnico sia su quello economico, per arrivare a un intervento condiviso. Tutti gli enti coinvolti hanno manifestato disponibilità a collaborare per la predisposizione di un piano di azione comune.

Durante la riunione sono state analizzate le possibili cause e concause del cedimento, anche alla luce dei sopralluoghi già effettuati, e le criticità legate alla chiusura al traffico di un’area nevralgica della città.

È stata quindi concordata la necessità di completare con urgenza le verifiche sulla stabilità delle banchine e dei muri di contenimento del canale, già avviate dall’amministrazione comunale, attraverso l’affidamento di un incarico professionale a un ingegnere e a un geologo per la redazione di una relazione geologica e geotecnica. Solo al termine di questa fase sarà possibile individuare la tipologia di intervento definitivo e definirne la copertura economica.

L’amministrazione comunale si è impegnata a richiedere formalmente alla Regione Lazio – settore Trasporti e Mobilità – il sostegno necessario per sostenere i costi dell’incarico tecnico, considerati onerosi per le casse dell’ente.