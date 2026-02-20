ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Voucher sportivi da 500 euro per i giovani di Latina: aperto l’avviso pubblico

Possono partecipare giovani tra i 14 e 35 anni

È online l’avviso pubblico del Comune di Latina per la concessione di contributi destinati all’acquisto di attrezzature sportive e all’erogazione di voucher per la pratica di attività sportive. Possono presentare domanda i giovani residenti nel Comune di Latina di età compresa tra i 14 e i 35 anni, appartenenti a nuclei familiari con reddito Isee inferiore a 15.000 euro oppure giovani con disabilità fisica o psicologica.

“L’obiettivo principale dell’iniziativa – afferma il sindaco Matilde Celentano – è incentivare concretamente la pratica dell’attività fisica tra i nostri giovani e promuovere la cultura della prevenzione, del benessere e di uno stile di vita sano e attivo. Questo avviso rappresenta una possibilità reale per tanti ragazzi e ragazze del nostro territorio che, per motivi economici o personali, potrebbero incontrare difficoltà nell’accedere a percorsi sportivi strutturati. Lo sport non è solo attività fisica: è inclusione, è crescita, è educazione al rispetto delle regole e degli altri. Significa costruire relazioni sane, rafforzare l’autostima, sviluppare disciplina e spirito di squadra. Con questa misura vogliamo offrire ai giovani di Latina uno strumento concreto per avvicinarsi o riavvicinarsi allo sport, sostenendoli in un momento delicato della loro formazione personale e sociale. Investire sui giovani significa investire sul futuro della nostra comunità. Attraverso l’attivazione di percorsi sportivi da svolgersi entro il 2026, intendiamo creare opportunità diffuse, accessibili e inclusive, affinché nessuno resti indietro e tutti possano trovare la disciplina più adatta alle proprie inclinazioni e capacità”.

I percorsi saranno realizzati presso le 13 associazioni e società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore individuati tramite precedente avviso pubblico: In Team Latina, Boxe Latina, Dreams Factory, Tennis Rg, Comitato Provinciale Latina, Leojunkwan, Judo Club Arca, Scuola Danza Tersicore, Nuoto 2000, Follow The Fox, Taekwondo Club Latina, Judo Ippon Latina e Takiwatanga Rugby.

“Le risorse programmate per questo avviso – aggiunge l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – messe a disposizione dal Fondo Politiche Giovanili destinato ai Comuni sede di partenza della Fiamma Olimpica, ammontano complessivamente a 33.000 euro, da suddividere tra associazioni aderenti e voucher per gli sportivi. Il Comune di Latina potrà erogare 66 voucher del valore di 500 euro ciascuno, attivabili presso una sola associazione e per il conseguimento di una sola disciplina sportiva. Sono numerose le discipline tra cui scegliere: dal tennis alle arti marziali, dal nuoto al rugby e alla danza, passando per attività inclusive e specificamente pensate anche per persone con disabilità”. Tutte le informazioni e le modalità per presentare domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Latina, nella sezione dedicata agli avvisi pubblici.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIME NOTIZIE
Tutte le Notizie
In Alto