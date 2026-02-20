Terracina, la Provincia di Latina avvia la sperimentazione delle barriere galleggianti nei canali

La Provincia di Latina ha avviato oggi la fase preparatoria per l’installazione di barriere galleggianti sui principali canali di Terracina, destinati alla raccolta dei rifiuti galleggianti. I materiali necessari sono stati già scaricati, e l’inizio dei lavori è previsto per la prima settimana di marzo.

L’iniziativa rientra nel “Progetto sperimentale per l’installazione di barriere galleggianti sui Canali Principali Fiume Portatore e Diversivo Linea”, approvato con Determinazione del Settore Tutela del Territorio e Sviluppo Sostenibile (Registro Generale n. 493 del 20 giugno 2025). L’investimento complessivo ammonta a 188.709,01 euro, di cui circa 149.811 euro destinati ai lavori, inclusi oneri per la sicurezza, e 38.897 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione. Il progetto sarà affidato tramite procedura diretta secondo il D.Lgs. 36/2023, con criterio del minor prezzo.

L’obiettivo è avviare una sperimentazione concreta per intercettare i rifiuti prima che raggiungano il mare, proteggendo così gli ecosistemi fluviali e contribuendo alla qualità delle acque. Il Presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Con questo intervento avviamo una sperimentazione innovativa che coniuga tutela ambientale e azione concreta sul territorio. Le barriere galleggianti rappresentano uno strumento efficace per proteggere il nostro litorale e migliorare la qualità delle acque».

Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione e difesa del territorio e sarà seguito da un gruppo tecnico della Provincia, incaricato di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. L’avvio dei lavori segna un passo concreto verso politiche ambientali sostenibili e la salvaguardia del patrimonio naturale del territorio pontino.