Frontale sulla Pontina a Latina, grave un uomo. Strada chiusa

LATINA– Una consigliera comunale di Latina è stata rapinata nel pomeriggio di ieri mentre durante una pausa dell’assise cittadina si trovava in auto in centro città, in Via IV Novembre. Secondo quanto raccontato ai carabinieri un uomo le ha aperto lo sportello e ha preso la borsa che era poggiata sul sedile passeggero, lei ha provato a resistere trattenendola per il manico, ma lui, per tutta risposta le ha puntato contro un punteruolo, poi è fuggito con il bottino. L’allarme immediato lanciato dalla vittima al 112 ha consentito ai militari dell’Arma di rintracciare il sospettato, un 37enne nordafricano che è stato arrestato poco dopo. La borsa con gli effetti personali è stata restituita alla donna.