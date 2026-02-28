Lunanotizie.it

CRONACA

Latina, fermati per un controllo dai Carabinieri e trovati in possesso di 9 grammi di cocaina

Pubblicato

39 minuti fa

controlli carabinieri

Fermati per un controllo stradale, sono stati trovati in possesso di 9 grammi di cocaina. È accaduto nella notte a Latina, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno bloccato un’auto con a bordo un 28enne alla guida e un 23enne come passeggero. Durante il controllo i due hanno tentato di disfarsi di un involucro, gesto notato dai militari che lo hanno immediatamente recuperato. All’interno c’erano circa nove grammi di cocaina, come confermato dal test eseguito sul posto. Dagli accertamenti è emerso inoltre che l’auto era oggetto di una querela per appropriazione indebita presentata il 25 febbraio dal responsabile di una società di autonoleggio, poiché il veicolo non era stato restituito nei termini previsti dal contratto. Il conducente è stato quindi denunciato per appropriazione indebita e sanzionato anche per guida senza patente, mai conseguita. L’auto è stata sequestrata per la successiva restituzione all’avente diritto. Entrambi i giovani sono stati infine segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanza stupefacente.

Argomenti correlati:
Leggi l’articolo completo

CRONACA

Terracina, arriva il Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza

Pubblicato

36 minuti fa

28 Febbraio 2026

da

nicoletta rossi

La città di Terracina avrà un Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità dei presenti il Regolamento che disciplina la figura del Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza, già passato con voto unanime anche in Commissione congiunta I e VI.

L’Ufficio del Garante sarà un luogo neutro di ascolto e confronto, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra tutti i soggetti che si occupano, a vario titolo, di tematiche legate ai minori. Il Garante comunale, figura indipendente che opererà in piena autonomia e in coordinamento con il Garante nazionale e regionale, vigilerà sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, promuoverà la conoscenza e la diffusione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e favorirà la partecipazione e l’ascolto dei minori, sia a livello individuale sia collettivo. Tra i compiti previsti anche la segnalazione all’Autorità giudiziaria di eventuali violazioni dei diritti dei minori o situazioni di discriminazione che richiedano approfondimenti, oltre alla verifica, in collaborazione con le istituzioni competenti, del rispetto delle pari opportunità nell’accesso ai diritti.

L’incarico sarà gratuito e onorario. Il Garante verrà scelto, tramite avviso pubblico, tra persone con comprovata esperienza in ambito giuridico, psicologico, sociale o pedagogico e sarà nominato dal Consiglio comunale.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai Servizi Sociali, Nicoletta Rossi, che ha parlato di un atto importante per rafforzare in modo concreto la tutela dei diritti dei più giovani e per mettere al centro dell’azione amministrativa le nuove generazioni. Per il sindaco Francesco Giannetti si tratta di un traguardo significativo per la comunità, un passo in avanti per garantire maggiore attenzione, benessere e opportunità a bambini e adolescenti del territorio.

Leggi l’articolo completo

CRONACA

Frontale sulla Pontina a Latina, grave un uomo. Strada chiusa

Pubblicato

5 ore fa

28 Febbraio 2026

da

LATINA –  Un incidente stradale si è verificato poco prima delle 11 di questa mattina (sabato 28 febbraio) sulla Pontina a Latina. Due auto si sono scontrate frontalmente al km 74 con conseguenze gravi per un uomo che è stato soccorso e trasferito al San Camillo di Roma. L’arteria è stata chiusa all’altezza del cavalcavia di Borgo Isonzo. Sul posto stanno operando la polizia stradale, vigili del fuoco e 118. Il traffico è deviato sulle complanari.

Leggi l’articolo completo

CRONACA

Controlli in due locali della movida a Fondi: 25mila euro di multe e denuncia penale

Pubblicato

5 ore fa

28 Febbraio 2026

da

FONDI  – Sanzioni per  25.000 sono state elevate durante i controlli svolti in attività di pubblico spettacolo e esercizi pubblici nella zona di Fondi. Le verifiche, disposte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo i fatti di Crans Montana, sono state eseguite in due noti locali della movida. Polizia di Stato,  Carabinieri, Guardia di Finanza,  Vigili del Fuoco e  A.S.L. di Latina, hanno contestato oltre alle irregolarità amministrative diverse violazioni penali denunciando i titolari in stato di libertà per inosservanza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In un caso, un avventore è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. I controlli partiti da Latina, proseguiti a Terracina si estenderanno sull’intero territorio provinciale.

Leggi l’articolo completo

Più Letti