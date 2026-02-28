CRONACA
Controlli in due locali della movida a Fondi: 25mila euro di multe e denuncia penale
FONDI – Sanzioni per 25.000 sono state elevate durante i controlli svolti in attività di pubblico spettacolo e esercizi pubblici nella zona di Fondi. Le verifiche, disposte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo i fatti di Crans Montana, sono state eseguite in due noti locali della movida. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e A.S.L. di Latina, hanno contestato oltre alle irregolarità amministrative diverse violazioni penali denunciando i titolari in stato di libertà per inosservanza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In un caso, un avventore è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. I controlli partiti da Latina, proseguiti a Terracina si estenderanno sull’intero territorio provinciale.
Frontale sulla Pontina a Latina, grave un uomo. Strada chiusa
LATINA – Un incidente stradale si è verificato poco prima delle 11 di questa mattina (sabato 28 febbraio) sulla Pontina a Latina. Due auto si sono scontrate frontalmente al km 74 con conseguenze gravi per un uomo che è stato soccorso e trasferito al San Camillo di Roma. L’arteria è stata chiusa all’altezza del cavalcavia di Borgo Isonzo. Sul posto stanno operando la polizia stradale, vigili del fuoco e 118. Il traffico è deviato sulle complanari.
Latina, consigliera comunale rapinata in centro: arrestato un 37enne
LATINA– Una consigliera comunale di Latina è stata rapinata nel pomeriggio di ieri mentre durante una pausa dell’assise cittadina si trovava in auto in centro città, in Via IV Novembre. Secondo quanto raccontato ai carabinieri un uomo le ha aperto lo sportello e ha preso la borsa che era poggiata sul sedile passeggero, lei ha provato a resistere trattenendola per il manico, ma lui, per tutta risposta le ha puntato contro un punteruolo, poi è fuggito con il bottino. L’allarme immediato lanciato dalla vittima al 112 ha consentito ai militari dell’Arma di rintracciare il sospettato, un 37enne nordafricano che è stato arrestato poco dopo. La borsa con gli effetti personali è stata restituita alla donna.
Latina, si avvicina all’ex marito nonostante il divieto: 49enne arrestata
Ha violato il divieto di avvicinamento all’ex marito ed è stata arrestata dalla Polizia di Stato. Protagonista una donna messicana di 49 anni, già sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, nell’ambito di un procedimento penale del 2024 per stalking e maltrattamenti ai danni dell’ex coniuge, un uomo del 1945. Nel pomeriggio di ieri la Sala Operativa ha rilevato, tramite il dispositivo elettronico di controllo, un avvicinamento tra i due apparati. Sul posto sono state inviate le pattuglie della Squadra Volante per le verifiche. Gli agenti hanno trovato la donna sul pianerottolo dell’abitazione dell’ex marito mentre chiedeva insistentemente di entrare. Appariva in stato confusionale ed è stata inizialmente accompagnata in ospedale per accertamenti sanitari. Successivamente è stata condotta in Questura per gli adempimenti di rito. Considerata la flagranza della violazione e la misura cautelare già in atto, la donna è stata arrestata e, su disposizione del pubblico ministero di turno, trattenuta nelle camere di sicurezza della Questura a disposizione dell’autorità giudiziaria.
