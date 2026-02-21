Il treno del Ricordo a Latina, la settima tappa del viaggio in memoria delle vittime delle foibe

Ha fatto tappa oggi alla stazione di Latina il “Treno del Ricordo”, il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, giunto alla terza edizione. Il convoglio storico, messo a disposizione da Fondazione FS Italiane insieme al Gruppo FS Italiane, attraversa l’Italia in undici tappe con una mostra itinerante dedicata alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.

All’evento hanno partecipato Matilde Celentano, Sindaco di Latina, Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Logistix, Fabrizio Ghera, Assessore alla Mobilità Regione Lazio, On. Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Era presente Vittoria Ciaramella, Prefetto di Latina.

Latina rappresenta la settima tappa del viaggio, dopo Trieste, Pordenone, Bologna, Pescara, L’Aquila e Roma. Il treno è visitabile al binario 1 fino alle 18.30, con ultimi ingressi alle 18.00.

Nelle cinque carrozze è allestito un percorso multimediale che ricostruisce la tragedia delle foibe e il dramma dell’esodo attraverso pannelli informativi, immagini d’archivio e testi originali. In esposizione anche alcune masserizie degli esuli conservate dall’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata nel Magazzino 18 di Trieste. La quinta carrozza, novità dell’edizione 2026, è dedicata alla trasmissione della memoria alle giovani generazioni, con materiali selezionati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Agenzia Italiana per la Gioventù.

Il tour proseguirà a Salerno, Reggio Calabria, Palermo e Siracusa, in un itinerario che tocca anche Pordenone e L’Aquila, rispettivamente Capitali Italiane della Cultura 2027 e 2026, in un simbolico passaggio di consegne nel segno della memoria e dell’identità nazionale.