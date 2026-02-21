ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

ricordo delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata

Il treno del Ricordo a Latina, la settima tappa del viaggio in memoria delle vittime delle foibe

Il convoglio attraversa l’Italia in undici tappe con una mostra itinerante

treno del ricordo

Ha fatto tappa oggi alla stazione di Latina il “Treno del Ricordo”, il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, giunto alla terza edizione. Il convoglio storico, messo a disposizione da Fondazione FS Italiane insieme al Gruppo FS Italiane, attraversa l’Italia in undici tappe con una mostra itinerante dedicata alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.

All’evento hanno partecipato Matilde Celentano, Sindaco di Latina, Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Logistix, Fabrizio Ghera, Assessore alla Mobilità Regione Lazio, On. Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Era presente Vittoria Ciaramella, Prefetto di Latina.

Latina rappresenta la settima tappa del viaggio, dopo Trieste, Pordenone, Bologna, Pescara, L’Aquila e Roma. Il treno è visitabile al binario 1 fino alle 18.30, con ultimi ingressi alle 18.00.

Nelle cinque carrozze è allestito un percorso multimediale che ricostruisce la tragedia delle foibe e il dramma dell’esodo attraverso pannelli informativi, immagini d’archivio e testi originali. In esposizione anche alcune masserizie degli esuli conservate dall’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata nel Magazzino 18 di Trieste. La quinta carrozza, novità dell’edizione 2026, è dedicata alla trasmissione della memoria alle giovani generazioni, con materiali selezionati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Agenzia Italiana per la Gioventù.

Il tour proseguirà a Salerno, Reggio Calabria, Palermo e Siracusa, in un itinerario che tocca anche Pordenone e L’Aquila, rispettivamente Capitali Italiane della Cultura 2027 e 2026, in un simbolico passaggio di consegne nel segno della memoria e dell’identità nazionale.

