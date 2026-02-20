Asili nido, ritardi nei pagamenti: le educatrici di Latina senza stipendio

Le operatrici degli asili nido di Latina non hanno ricevuto la retribuzione del mese di gennaio a causa di ritardi nei pagamenti da parte del Comune, secondo quanto comunicato oggi dalla Coop Gialla, affidataria del servizio. La cooperativa ha informato le lavoratrici che non potrà versare gli stipendi, sostenendo inadempienze della stazione appaltante.

La Uiltucs Latina definisce la situazione «drammatica e inaccettabile», sottolineando come non sia giustificabile che i ritardi nel pagamento delle fatture ricadano sulle lavoratrici. «Le educatrici hanno svolto regolarmente il loro lavoro e devono essere retribuite – afferma Gianfranco Cartisano, insieme alla RSA Uiltucs Latina – usare i lavoratori come strumento di pressione sul Comune è vergognoso».

Il sindacato evidenzia anche una disparità contrattuale interna: all’interno dello stesso servizio vengono applicati contratti diversi, con conseguente differenza salariale tra lavoratori con pari mansioni. «Oggi oltre alla beffa degli stipendi più bassi, c’è il danno dei ritardi: molte lavoratrici, in famiglie monoreddito, si trovano senza la retribuzione, con evidenti ripercussioni sulle spese quotidiane», aggiunge la Uiltucs.

Interpellato, il Comune di Latina afferma che non risultano ritardi nel pagamento delle fatture. Il sindacato chiede quindi l’immediato pagamento degli stipendi da parte della cooperativa e ribadisce che il rischio di impresa non può gravare sulle lavoratrici.