Latina, una traversa di Corso Matteotti intitolata a Don Osvaldo

LATINA – La Commissione urbanistica ha dato il via libera alla proposta di intitolare una traversa di Corso Matteotti a padre Osvaldo Capogna, storico cappellano dell’ospedale Santa Maria Goretti scomparso nel 2013. I commissari hanno accolto una vecchia petizione popolare portata avanti da Giuseppe Panico nel 2017 e quindi hanno deciso di approvare l’istruttoria odierna, che poi diverrà proposta di delibera pronta ad andare in Consiglio comunale per essere accolta.

Il secondo punto all’ordine del giorno invece è stato rimandato, poiché non ha trovato l’unanimità tra i commissari presenti sull’intitolazione dell’arteria di collegamento che unisce via Platone-Via delle Industrie nella zona di Latina Scalo. Le proposte portate in commissione per intitolare il tratto stradale erano tre: Ipazia Di Alessandria, IV secolo dC, filosofa e matematica, considerata la prima donna scienziata. Il secondo nome era Pompeia Plotinia, I secolo dC, moglie dell’imperatore Traiano, filosofa epicurea non si lasciò mai corrompere dagli ambienti del lusso che frequentava, simbolo di tolleranza e modestia; il terzo nome era Maria Montessori (1870-1952), celebre pedagoga che ha dato vita al suo metodo d’insegnamento , basato sull’osservazione scientifica del bambino e finalizzato a promuovere la sua autonomia e libertà di scelta in un ambiente strutturato.

“In questo secondo punto all’odg però il consigliere Alessandro Porzi (Lista Celentano) non si è uniformato al resto dei commissari sulla scelta del nome, considerato che era stata indicata Maria Montessori dal sindaco stesso, così la discussione è stata rimandata”, si legge in una nota.

“Intanto abbiamo aggiunto un nuovo tassello nella toponomastica cittadina, ricordando una figura storica della nostra comunità, come Don Osvaldo –ha detto il presidente della Commissione Roberto Belvisi -. Continuare a legare nomi a vie, piazze e slarghi alla nostra gente è un segnale di una comunità capace di ricordare e di porre dei modelli per le future generazioni”.