CRONACA
Minturno, alleanza tra Comune e Slow Food Golfo di Gaeta e Monti Aurunci per la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche
Accordo tra il Comune di Minturno e Slow Food Golfo di Gaeta e Monti Aurunci APS per la valorizzazione dei produttori e delle tradizioni enogastronomiche locali. Il protocollo d’intesa è stato firmato ieri mattina, 25 febbraio, nella Casa comunale, dall’assessore al Commercio Giuseppe Pensiero, dal presidente dell’associazione Fabrizio Pellegrino e dal delegato territoriale Roberto Passaretta. L’accordo consolida una collaborazione già avviata e punta a inserire stabilmente nella programmazione amministrativa la tutela dei produttori, delle tradizioni agroalimentari e del patrimonio di sapori del territorio.
L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’identità enogastronomica di Minturno e sostenere il sistema produttivo locale, attraverso iniziative dedicate alla sostenibilità alimentare e all’innovazione nei settori dell’allevamento, della pesca e dell’agricoltura. L’intesa prevede l’organizzazione di eventi, workshop e laboratori didattici sulle produzioni di qualità, con l’intento di integrare il sapere tradizionale con modelli di gestione moderni e sostenibili, capaci di accrescere la competitività delle imprese locali.
La collaborazione si inserisce nel solco di esperienze già realizzate insieme, come gli appuntamenti de “I Borghi del Gusto” a Pulcherini e le iniziative legate a “Natale a Minturno Scauri”, e guarda a una programmazione più ampia orientata allo sviluppo economico, al turismo di qualità e al sostegno dei giovani imprenditori. Per l’amministrazione comunale si tratta di un passo strategico per trasformare le potenzialità del territorio in opportunità concrete di crescita economica, sociale e turistica per l’intera comunità.
CRONACA
Boom di veicoli senza assicurazione a Sabaudia: 45 sequestri dall’inizio dell’anno
Boom di veicoli senza assicurazione a Sabaudia. Dall’inizio dell’anno gli agenti della Polizia Locale di Sabaudia hanno effettuato 45 sequestri tra auto, moto e altri mezzi privi di copertura assicurativa. Un dato che accende i riflettori su un fenomeno tutt’altro che marginale. A rischiare di più sono gli automobilisti in regola che, in caso di incidente con un veicolo sprovvisto di Rc auto, potrebbero trovarsi senza risarcimento o costretti a percorsi complessi per ottenere quanto dovuto. Dai controlli emerge un quadro che smentisce alcuni luoghi comuni. La maggior parte dei trasgressori è composta da cittadini italiani e, in diversi casi, si tratta di professionisti senza apparenti difficoltà economiche. Non una necessità, dunque, ma una scelta irresponsabile che espone a conseguenze pesanti sotto il profilo civile e amministrativo. La Polizia Locale prosegue l’attività di vigilanza con controlli mirati, sottolineando come ogni veicolo non assicurato rappresenti un potenziale pericolo per la collettività. Garantire la copertura assicurativa non è soltanto un obbligo di legge, ma una forma di tutela per sé e per gli altri utenti della strada. Il fenomeno dei mezzi non assicurati resta un campanello d’allarme per il territorio, sul quale l’amministrazione e il comando di Polizia Locale assicurano massima attenzione.
CRONACA
Servizio rifiuti a Terracina, aggiudicata in via definitiva la gara per la gestione degli RSU
Si è concluso a Terracina l’iter per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani con l’aggiudicazione definitiva alla società Supereco, con sede a Cassino.
La procedura, avviata per garantire un servizio di raccolta differenziata più efficiente e sostenibile, ha seguito tutte le fasi previste dalla normativa sugli appalti pubblici: verifica della regolarità amministrativa, valutazione delle offerte economiche e tecnico-qualitative e controllo della congruità delle proposte.
Dopo la determina dirigenziale di affidamento, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone provvederà a notificare l’esito alle imprese partecipanti. Contestualmente sarà effettuata la verifica dei requisiti antimafia nei confronti della ditta aggiudicataria, passaggio obbligatorio prima della stipula del contratto e dell’avvio del servizio.
Dalla notifica decorrerà il termine previsto dall’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 36 del 2023, il cosiddetto periodo di “stand still”, durante il quale le ditte interessate potranno presentare eventuali ricorsi. In assenza di sospensioni si procederà quindi alla firma del contratto e all’avvio della fase esecutiva. L’obiettivo è garantire continuità ed efficienza del servizio, soprattutto in vista delle prossime festività e della stagione estiva.
CRONACA
Martedì 3 marzo mancherà l’acqua a Latina e in altri cinque comuni
Interruzione idrica martedì 3 marzo nei Comuni pontini serviti dalla condotta adduttrice. Acqualatina informa che martedì 3 marzo 2026, a partire dalle ore 15, saranno eseguiti lavori urgenti e programmati sulla condotta adduttrice a servizio dei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina. L’intervento, programmato a seguito delle attività di monitoraggio delle reti e degli impianti, è finalizzato a ripristinare la piena efficienza dell’infrastruttura e a prevenire possibili criticità. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, dalle ore 15 sarà avviata la sospensione temporanea del flusso idrico, che interesserà progressivamente le diverse zone coinvolte. Il ripristino dell’erogazione è previsto nel corso della notte, con un ritorno graduale alla normalità.
A Latina il disservizio riguarderà l’intero territorio comunale, ad esclusione di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Podgora.
A Sabaudia e Pontinia l’intero comune.
A San Felice Circeo la zona bassa e Borgo Montenero.
A Terracina le aree di Colle La Guardia 1 e 2, via Mediana Vecchia e la strada provinciale San Felice Circeo.
A Sezze via Migliaia 46 e relative traverse.
Saranno disponibili autobotti per l’approvvigionamento alternativo: a Latina in piazza Celli e al Q5 in largo Cavalli; a Pontinia in piazza Kennedy; a Sabaudia in piazza del Comune; a San Felice Circeo in via Sabaudia, piazzale Italo Gemini e piazza IV Ottobre.
