Terracina, approvato il progetto di recupero della Chiesa di San Giovanni

La Giunta Comunale di Terracina ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento di recupero e messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni, nel cuore del centro storico alto. L’intervento è finanziato con 2 milioni e 200 mila euro dal Ministero della Cultura, con fondi PNRR destinati alla rigenerazione dei piccoli siti culturali e religiosi, al restauro del patrimonio del FEC e alla sicurezza sismica dei luoghi di culto. La stazione appaltante è la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, che ha trasmesso il progetto esecutivo poi approvato dalla Giunta insieme all’autorizzazione all’avvio dei lavori. Le opere saranno interamente a carico della Soprintendenza e non comporteranno costi per il Comune.

La Chiesa di San Giovanni, tra le più antiche della città insieme alla Cattedrale di San Cesareo, risale al IX secolo. In origine dedicata a San Lorenzo, tra XII e XIII secolo era già una delle principali chiese parrocchiali. Nel XVII secolo fu ristrutturata e riconsacrata con il titolo di San Giovanni Battista ed Evangelista. L’edificio, in stile tardo barocco, conserva ancora elementi medievali come il presbiterio, l’area absidale e il campanile.

L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per l’approvazione del progetto, sottolineando la collaborazione con il Ministero e con la Soprintendenza che consentirà di restituire alla città un edificio di grande valore storico e culturale.