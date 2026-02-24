Tribunale senza tre presidenti di Sezione, gli Avvocati sollecitano le nomine

LATINA – Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina scrive al Consiglio Superiore della Magistratura per sollecitare la nomina dei tre Presidenti di Sezione del Tribunale di Latina.

“La situazione attuale del secondo Tribunale del Lazio, per volume di affari ed Avvocati iscritti all’Ordine forense é preoccupante per l’ordinario funzionamento delle Sezioni in cui è ripartito l’Ufficio giudiziario”, si legge nella lettera firmata dal Presidente dell’Ordine, Giovanni Lauretti.

Il quadro – così come riportato nella missiva degli Avvocati – è il seguente: il Presidente della Seconda Sezione civile, Dr. Antonio Masone, è stato recentemente nominato Presidente del Tribunale di Latina, lasciando quindi scoperta una sezione, mentre il Presidente della prima Sezione civile dal 31/5/25 ha cessato le Sue funzioni per il raggiungimento dei limiti di anzianità. E dunque mancano due presidenti al civile. Mentre il Presidente della Sezione penale, Gian Luca Soana, che dirigeva tutta la sezione penale (compreso l’Ufficio GIP/GUP) e presiedeva 5 Corti di Assise e il primo Collegio penale, ha lasciato l’Ufficio per la nomina a Presidente del Tribunale di Rieti.

” Appare estremamente urgente e necessaria la nomina dei Presidenti delle tre Sezioni del Tribunale per garantire all’Ufficio la regolare funzionalità degli Uffici – conclude Lauretti – . Quella rappresentata è una situazione non più tollerabile che mina pesantemente la funzionalità e la credibilità di questo importante Ufficio giudiziario del Distretto della Corte di Appello di Roma, gravato anche da preoccupanti scoperture di organico di magistrati, ordinari ed onorari, e del personale amministrativo”.