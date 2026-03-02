CRONACA
Abbandono di rifiuti, i dati di ABC: 224 multe nel territorio di Latina nel 2025
Nel 2025 ABC Latina ha effettuato 2.850 controlli contro l’abbandono illecito dei rifiuti e la mancata differenziazione sul territorio di Latina. Le verifiche, condotte dagli ispettori ambientali anche con l’ausilio di fototrappole, hanno portato a 224 sanzioni amministrative.
Delle multe elevate, 18 hanno riguardato società e le restanti persone fisiche. Nella maggior parte dei casi è stata applicata la sanzione da 300 euro, mentre in quattro episodi, in presenza delle condizioni previste dal regolamento, l’importo è salito a 600 euro. Il 61% dei sanzionati risulta residente nel Comune di Latina, il 39% è costituito da non residenti.
Accanto ai controlli, nel corso dell’anno sono stati organizzati oltre 300 turni dedicati ad attività di recupero e bonifica, per un totale di più di 1.600 ore di lavoro. Gli interventi hanno riguardato soprattutto la rimozione del secco non riciclabile e dei rifiuti ingombranti, con l’impiego anche di turni straordinari nelle situazioni più urgenti.
Il direttore generale Antonello Malucelli ha spiegato che le sanzioni rappresentano uno strumento necessario per contrastare comportamenti dannosi per l’ambiente, sottolineando che l’azienda continuerà ad affiancare ai controlli attività di informazione e servizi gratuiti, come i centri di raccolta comunali, per promuovere una maggiore attenzione al decoro urbano e al corretto conferimento dei rifiuti
CRONACA
Monte San Biagio, scontro sull’Appia: ferito automobilista di 33 anni
Violento scontro tra due mezzi sull’Appia, nei pressi della stazione di Monta San Biagio – Terracina Mare. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto e un camion sono entrati in collisione e ad avere la peggio è stato l’automobilista, un uomo di 33 anni, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Necessario l’intervento dei soccorsi con l’eliambulanza atterrata per trasportare il ferito all’ospedale San Camillo di Roma. L’uomo si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul posto oltre agli operatori sanitari del 118 anche la Polizia Locale di Monte San Biagio, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità.
CRONACA
Lavori sulla rete, mancherà l’acqua il 3 marzo a Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina
LATINA – Acqualatina informa che martedì 3 marzo 2026, a partire dalle ore 15:00, verranno effettuati lavori urgenti e programmati sulla condotta adduttrice al servizio dei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina.
A seguito delle consuete attività di monitoraggio delle reti e degli impianti, è stato programmato un intervento tecnico finalizzato a ripristinare la piena efficienza dell’infrastruttura e a prevenire possibili criticità.
Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di massima sicurezza, dalle ore 15.00 saranno avviate attività per la temporanea sospensione del flusso idrico, che interesserà progressivamente le diverse zone coinvolte.
Il ripristino dell’erogazione è previsto nel corso della notte, con un ritorno graduale ovunque alla normale operatività.
Zone interessate:
Latina – intero comune, escluse le zone di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Podgora
Sabaudia – intero comune
San Felice Circeo – zona bassa e Borgo Montenero
Terracina – Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, SP San Felice Circeo
Pontinia – intero comune
Sezze – Via Migliaia 46 e relative traverse
Autobotti per approvvigionamento alternativo:
Latina: Piazza Celli, Q5 Largo Cavalli
Pontinia: Piazza Kennedy
Sabaudia: Piazza del Comune
San Felice Circeo: Via Sabaudia, Piazzale Italo Gemi ni, Piazza IV Ottobre
Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.
Ci scusiamo per il disagio.
Unità Pronto Intervento Acqualatina S.p.A.
CRONACA
Il racconto di Alessandra Testa da Dubai: “Da 48 ore un clima di tensione, abbiamo fiducia, ma serve prudenza e dobbiamo restare in casa”
LATINA – Sono chiusi in casa da sabato mattina, secondo le indicazioni che le autorità locali hanno dato, e da poco è trascorsa la seconda notte a Dubai per una giovane famiglia di Latina che da anni vive negli Emirati Arabi. “Da 48 ore viviamo un clima di tensione e timore per quello che potrà succedere, ma stiamo bene – ci ha raccontato Alessandra Testa – Qui la sicurezza è una delle cose più garantite, e dunque siamo fiduciosi, ma sentire il rumore delle esplosioni vicino casa è qualcosa che mette paura”.
Una situazione in continua evoluzione tanto che appena finito il collegamento con Alessandra a Dubai ci sono state altre due esplosioni (alle 6,30 ora italiana, le 9,30 ora locale).
“Già nelle prime ore dopo gli attacchi segnalati con un allarme sui telefoni e tutte le indicazioni da osservare – ci ha raccontato la manager di Latina – abbiamo ricevuto disposizioni per questa settimana. Io e mio marito lavoreremo in smart, così ci è stato detto di fare, e i bambini faranno scuola da remoto, anche l’asilo della più piccola sarà in questa modalità. Andiamo avanti con la prudenza che serve”.
La famiglia, come i tanti italiani che si trovano in zona, è stata raggiunta anche dalla Farnesina che ha diffuso numeri di Ambasciata e Consolato: “Alla luce del perdurante conflitto in corso si continua a raccomandare di restare presso la propria abitazione o albergo e di non recarsi in aeroporto fino a comunicazione ufficiale della propria compagnia aerea sulla riapertura dello spazio aereo e sulla ripresa del proprio volo”, si legge nel messaggio del Ministero degli Esteri italiano.
Più Letti
-
APPUNTAMENTI14 anni fa
EVENTI A LATINA LIDO
Il calendario
-
CRONACA4 giorni fa
Meccanico minacciato con la pistola per un lavoro fatto male: un arresto e tre denunce
-
CRONACA5 giorni fa
Tribunale senza tre presidenti di Sezione, gli Avvocati sollecitano le nomine
-
ATTUALITA'5 giorni fa
Parroci e Sindaci dei Comuni della Forania di Sezze si confrontano su esigenze e bisogni dei territori
-
CRONACA5 giorni fa
Boom di veicoli senza assicurazione a Sabaudia: 45 sequestri dall’inizio dell’anno
-
CRONACA4 giorni fa
Al volante ubriaco, senza patente, assicurazione e revisione: denunciato
-
OGGI IN PRIMA PAGINA4 giorni fa
Latina, incidente al km 78 della Pontina, feriti un uomo e due bambini
-
APPUNTAMENTI2 giorni fa
Latina, “Tutta colpa di Freud” inaugura la rassegna “Il teatro in citta’”