CRONACA
Monte San Biagio, scontro sull’Appia: ferito automobilista di 33 anni
Violento scontro tra due mezzi sull’Appia, nei pressi della stazione di Monta San Biagio – Terracina Mare. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto e un camion sono entrati in collisione e ad avere la peggio è stato l’automobilista, un uomo di 33 anni, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Necessario l’intervento dei soccorsi con l’eliambulanza atterrata per trasportare il ferito all’ospedale San Camillo di Roma. L’uomo si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul posto oltre agli operatori sanitari del 118 anche la Polizia Locale di Monte San Biagio, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità.
CRONACA
Lavori sulla rete, mancherà l’acqua il 3 marzo a Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina
LATINA – Acqualatina informa che martedì 3 marzo 2026, a partire dalle ore 15:00, verranno effettuati lavori urgenti e programmati sulla condotta adduttrice al servizio dei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina.
A seguito delle consuete attività di monitoraggio delle reti e degli impianti, è stato programmato un intervento tecnico finalizzato a ripristinare la piena efficienza dell’infrastruttura e a prevenire possibili criticità.
Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di massima sicurezza, dalle ore 15.00 saranno avviate attività per la temporanea sospensione del flusso idrico, che interesserà progressivamente le diverse zone coinvolte.
Il ripristino dell’erogazione è previsto nel corso della notte, con un ritorno graduale ovunque alla normale operatività.
Zone interessate:
Latina – intero comune, escluse le zone di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Podgora
Sabaudia – intero comune
San Felice Circeo – zona bassa e Borgo Montenero
Terracina – Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, SP San Felice Circeo
Pontinia – intero comune
Sezze – Via Migliaia 46 e relative traverse
Autobotti per approvvigionamento alternativo:
Latina: Piazza Celli, Q5 Largo Cavalli
Pontinia: Piazza Kennedy
Sabaudia: Piazza del Comune
San Felice Circeo: Via Sabaudia, Piazzale Italo Gemi ni, Piazza IV Ottobre
Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.
Ci scusiamo per il disagio.
Unità Pronto Intervento Acqualatina S.p.A.
CRONACA
Il racconto di Alessandra Testa da Dubai: “Da 48 ore un clima di tensione, abbiamo fiducia, ma serve prudenza e dobbiamo restare in casa”
LATINA – Sono chiusi in casa da sabato mattina, secondo le indicazioni che le autorità locali hanno dato, e da poco è trascorsa la seconda notte a Dubai per una giovane famiglia di Latina che da anni vive negli Emirati Arabi. “Da 48 ore viviamo un clima di tensione e timore per quello che potrà succedere, ma stiamo bene – ci ha raccontato Alessandra Testa – Qui la sicurezza è una delle cose più garantite, e dunque siamo fiduciosi, ma sentire il rumore delle esplosioni vicino casa è qualcosa che mette paura”.
Una situazione in continua evoluzione tanto che appena finito il collegamento con Alessandra a Dubai ci sono state altre due esplosioni (alle 6,30 ora italiana, le 9,30 ora locale).
“Già nelle prime ore dopo gli attacchi segnalati con un allarme sui telefoni e tutte le indicazioni da osservare – ci ha raccontato la manager di Latina – abbiamo ricevuto disposizioni per questa settimana. Io e mio marito lavoreremo in smart, così ci è stato detto di fare, e i bambini faranno scuola da remoto, anche l’asilo della più piccola sarà in questa modalità. Andiamo avanti con la prudenza che serve”.
La famiglia, come i tanti italiani che si trovano in zona, è stata raggiunta anche dalla Farnesina che ha diffuso numeri di Ambasciata e Consolato: “Alla luce del perdurante conflitto in corso si continua a raccomandare di restare presso la propria abitazione o albergo e di non recarsi in aeroporto fino a comunicazione ufficiale della propria compagnia aerea sulla riapertura dello spazio aereo e sulla ripresa del proprio volo”, si legge nel messaggio del Ministero degli Esteri italiano.
CRONACA
A sette anni dalla scomparsa, famiglia e amici di Daniele Nardi lo ricordano dalla Cima Nardi sulla Semprevisa
LATINA – Sono sette anni che l’alpinista di Sezze Daniele Nardi ha lasciato la vita in quella che considerava la sua impresa: scalare il versante inesplorato del Nanga Parbat, in inverno. Lo hanno ricordato la moglie, il figlioletto Mattia, la famiglia e gli amici più cari, sfidando la nebbia, domenica 1 marzo, per raggiungere la vetta della Semprevisa che ora si chiama Cima Nardi.
“Sono passati sette anni (era il 25 febbraio del 2019, ndr) e ogni volta è come la prima – scrivono in un post, dopo aver raggiunto la vetta al Monte Semprevisa, oggi Cima Nardi, sui Lepini pontini, il posto dove l’alpinista nato a Sezze si allenava a imprese più grandi. “Davanti a quella targa rileggiamo le tue parole, dedicate a nostro figlio ma diventate guida per tutti noi: “Non fermarti, non arrenderti, datti da fare, perché il mondo ha bisogno di persone migliori che facciano sì che la pace sia una realtà e non soltanto un’idea. Vale la pena farlo.” E allora continuiamo a camminare. Continuiamo a crederci. Continuiamo a educare nostro figlio con il tuo esempio: coraggio, determinazione, gentilezza. Perché il modo più vero per ricordarti non è restare fermi nel dolore, ma trasformarlo in forza”, si legge nel post.
L’alpinista prima di partire per l’ultima spedizione, aveva cominciato a scrivere la sua storia a quattro mani con Alessandra Carati, che poi ha completato e pubblicato il libro “La via perfetta” (ed Einaudi Stile Libero) ovvero, “l’avventura di un uomo che, partendo dalla provincia di Latina, tra difficoltà e pregiudizi ha lasciato la propria firma nel mondo dell’alpinismo estremo”. «Se non dovessi tornare dalla spedizione desidero che Alessandra continui a scrivere questo libro, perché voglio che il mondo conosca la mia storia», era stata la sua indicazione.
