Monte San Biagio, scontro sull’Appia: ferito automobilista di 33 anni

LATINA – Sono chiusi in casa da sabato mattina, secondo le indicazioni che le autorità locali hanno dato, e da poco è trascorsa la seconda notte a Dubai per una giovane famiglia di Latina che da anni vive negli Emirati Arabi. “Da 48 ore viviamo un clima di tensione e timore per quello che potrà succedere, ma stiamo bene – ci ha raccontato Alessandra Testa – Qui la sicurezza è una delle cose più garantite, e dunque siamo fiduciosi, ma sentire il rumore delle esplosioni vicino casa è qualcosa che mette paura”.

Una situazione in continua evoluzione tanto che appena finito il collegamento con Alessandra a Dubai ci sono state altre due esplosioni (alle 6,30 ora italiana, le 9,30 ora locale).

“Già nelle prime ore dopo gli attacchi segnalati con un allarme sui telefoni e tutte le indicazioni da osservare – ci ha raccontato la manager di Latina – abbiamo ricevuto disposizioni per questa settimana. Io e mio marito lavoreremo in smart, così ci è stato detto di fare, e i bambini faranno scuola da remoto, anche l’asilo della più piccola sarà in questa modalità. Andiamo avanti con la prudenza che serve”.

La famiglia, come i tanti italiani che si trovano in zona, è stata raggiunta anche dalla Farnesina che ha diffuso numeri di Ambasciata e Consolato: “Alla luce del perdurante conflitto in corso si continua a raccomandare di restare presso la propria abitazione o albergo e di non recarsi in aeroporto fino a comunicazione ufficiale della propria compagnia aerea sulla riapertura dello spazio aereo e sulla ripresa del proprio volo”, si legge nel messaggio del Ministero degli Esteri italiano.