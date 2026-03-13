ATTUALITA'
Ponte Mascarello, scelto il progetto: ristrutturazione con pista ciclabile
LATINA – Buone notizie per l’iter che porterà ai lavori sul Ponte Mascarello chiuso da otto ani circa. Nella commissione Lavori pubblici di questa mattina, presieduta dal consigliere Fausto Furlanetto, è stata votata a maggioranza l’ipotesi progettuale numero 1, che prevede la ristrutturazione del ponte con un aumento della capacità portante e la creazione di uno spazio di 1,5 metri su entrambi i lati, destinabile a pista ciclabile o marciapiede. Il progetto, del valore di 3,3 milioni di euro sarà finanziato da Sogin come opera compensativa del decommissioning, e secondo i commissari “garantisce tempi di realizzazione più brevi rispetto all’altra opzione valutata , assicurando al contempo la sicurezza e il transito dei mezzi pesanti entro determinati limiti, a supporto anche delle finalità turistiche”.
“Grazie al lavoro degli uffici – ha affermato il vicesindaco Carnevale – con la collaborazione della Sogin e del Ministero dei Trasporti, siamo riusciti a riprendere l’iter per dare risposte a un territorio importante come quello della Marina, e non solo, al fine di procedere con la ristrutturazione del Ponte Mascarello. Quanto approvato nella commissione presieduta da Fausto Furlanetto, che ringrazio, verrà ratificato in Consiglio comunale in modo che, da quel momento in poi, scatteranno i due anni come da coronoprogramma per la fine dei lavori”.
“Esprimo soddisfazione – ha affermato il presidente Furlanetto – per il risultato raggiunto così come previsto nel programma sindacale del sindaco Matilde Celentano e ringrazio l’assessore Carnevale per le interlocuzioni avute con la Sogin e il Mit per la risoluzione definitiva del problema del ponte Mascarello, così come ringrazio la commissione tutta che dopo molteplici riunioni ha raggiunto l’obiettivo prefissato votando a maggioranza l’opzione numero 1. Dopo molti anni, finalmente, è sta individuata la soluzione più adeguata per mantenere una struttura storica del territorio, dando così continuità alla viabilità del lungomare pontino che collega Anzio e Nettuno con il nostro territorio”.
Erano presenti alla seduta l’ingegnere capo centrale di Sogin Enrico Bastianini e l’ingegnere Gianmarco Mura, i due progettisti, gli ingegneri Federico Pacetta e Federico Fratello, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Carnevale, e la dirigente al ramo Angelica Vagnozzi.
Campo sportivo D’Amico, Chiarato: “Telecamere attive e recinzione rafforzata”
L’ assessore allo Sport del Comune di Latina, Andrea Chiarato, interviene con una nota in merito alle segnalazioni riguardanti l’accesso al nuovo campo sportivo outdoor intitolato a Vincenzo D’Amico: “E’ bene chiarire, spiega – che l’apertura di uno dei cancelli laterali è stata causata da un atto di forzatura, e non da una mancanza di attenzione nella gestione dell’impianto. L’impianto di videosorveglianza è attivo e funzionante, dotato di sensori che rilevano il movimento. Proprio grazie a questo sistema è stato possibile individuare la presenza di persone all’interno dell’area e procedere immediatamente al loro allontanamento. Gli uffici hanno già provveduto a rafforzare la chiusura dei cancelli di accesso e sono stati, inoltre, installati cartelli informativi che segnalano la presenza delle telecamere, così che possano fungere da deterrente e possano prevenire ulteriori intrusioni. È importante ricordare che videosorveglianza e la recinzione non erano previsti nel progetto originario dell’impianto. È stata proprio questa amministrazione a decidere di inserirli nel progetto, per tutelare un investimento pubblico importante realizzato con fondi Pnrr. Si tratta di una struttura sportiva moderna e di grande valore per il quartiere e per l’intera città. Proprio per questo – conclude Chiarato – l’obiettivo dell’amministrazione è garantirne la massima tutela fino alla conclusione della procedura di affidamento della gestione per la durata di otto anni, che consentirà poi l’apertura regolare al pubblico”.
Estate, troppo chiasso di notte a San Felice Circeo, il Comitato Centro Storico chiede controlli
SAN FELICE CIRCEO – E’ una lettera aperta quella che il Comitato Centro Storico Circeo ha inviato alla Sindaca Monia Di Cosimo per richiamare l’attenzione sull’organizzazione degli eventi musicali nel centro storico durante la stagione estiva. Il Comitato sottolinea la necessità di trovare un equilibrio tra animazione turistica, sicurezza e qualità della vita dei residenti, chiedendo per il futuro una programmazione più compatibile con il contesto storico e residenziale del centro storico.
Pur riconoscendo l’importanza delle iniziative turistiche e dell’animazione del territorio, il Comitato ritiene doveroso segnalare alcune criticità rilevanti che riguardano:
- Impatto acustico eccessivo
- Sicurezza e gestione delle emergenze.
- Compatibilità degli eventi con il contesto storico e residenziale
Quindi prima del rilascio delle autorizzazioni il Comitato chiede di effettuare le opportune verifiche.
Terracina, conclusi i lavori alla Biblioteca Olivetti
Conclusi i lavori alla Biblioteca Adriano Olivetti di Terracina. La struttura è stata formalmente restituita al Settore Cultura e Beni culturali del Comune dopo il completamento degli interventi di recupero funzionale e il perfezionamento degli ultimi adempimenti amministrativi.
Sono stati infatti approvati il SAL finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione relativi agli interventi principali e complementari realizzati nella biblioteca.
Il progetto nasce dal finanziamento regionale ottenuto dal Comune nel maggio del 2022: 300 mila euro messi a disposizione dalla Regione Lazio con un cofinanziamento comunale di 75 mila euro destinato al recupero e al miglioramento degli spazi della biblioteca.
L’iter, spiegano dall’amministrazione, è stato particolarmente complesso. L’intervento non era stato infatti inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato nel maggio 2023 dal commissario straordinario e si è resa necessaria una variazione del programma, promossa dall’assessore Claudio De Felice insieme al sindaco Francesco Giannetti e all’assessore alla Cultura Alessandra Feudi.
È stato inoltre necessario rielaborare il quadro economico e gli elaborati progettuali per adeguarli al nuovo prezzario delle opere pubbliche e al nuovo codice dei contratti entrati in vigore nel 2023.
«Un altro passo completato e un risultato significativo per la comunità – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alle Grandi opere Claudio De Felice –. Ringrazio la responsabile unica del progetto, l’architetto Imperia Di Girolamo, e la dirigente Luisa Arcese per il lavoro svolto. L’assessore Feudi sta già portando avanti le attività necessarie per arrivare alla riapertura al pubblico».
Proprio l’assessorato alla Cultura è già al lavoro per completare l’allestimento degli spazi e ricollocare il patrimonio librario all’interno della biblioteca rinnovata.
«Stiamo preparando l’arredo e la nuova organizzazione del materiale bibliografico – ha spiegato l’assessore Alessandra Feudi – con l’obiettivo di restituire ai cittadini un luogo di formazione, incontro e condivisione».
Soddisfazione anche da parte del sindaco Francesco Giannetti: «Restituire la Biblioteca Olivetti alla città è sempre stato un obiettivo della nostra amministrazione, perché non si tratta soltanto di un edificio che torna a vivere, ma di uno spazio culturale fondamentale per la comunità».
