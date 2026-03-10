ATTUALITA'
Clima, Latina stabile al 48° posto nella classifica del Sole 24 Ore
Latina si conferma al 48esimo posto tra i 112 capoluoghi italiani nella classifica dell’“Indice del clima” elaborata da Il Sole 24 Ore su dati forniti da 3bMeteo. Un piazzamento invariato rispetto allo scorso anno, che restituisce l’immagine di un territorio climaticamente equilibrato ma segnato da criticità strutturali sempre più evidenti.
Il report analizza un arco temporale di dieci anni, dal 2015 al 2025, prendendo in considerazione quindici parametri legati al benessere climatico: dal soleggiamento all’indice di calore, dalle ondate di caldo alle notti tropicali, fino a umidità, escursione termica, intensità delle precipitazioni e giorni consecutivi senza pioggia.
Se nel quadro generale Latina mantiene una posizione intermedia, alcuni indicatori risultano meno confortanti. Il capoluogo pontino è 98esimo per indice di calore, cioè per numero di giorni con temperatura percepita superiore ai 30 gradi, e 95esimo per ondate di calore, ovvero gli sforamenti dei 30 gradi per almeno tre giorni consecutivi. Critica anche la situazione dell’umidità relativa, con l’86esimo posto e un peggioramento di undici posizioni rispetto alla precedente rilevazione.
Latina si colloca inoltre al 76esimo posto per caldo estremo, al 77esimo per giorni consecutivi senza pioggia e al 69esimo per notti tropicali. Tra i pochi indicatori positivi spicca il primo posto per numero di giorni freddi, ossia quelli con temperatura massima percepita inferiore ai 3 gradi, e il 14esimo posto per soleggiamento medio giornaliero.
In testa alla classifica nazionale si conferma Bari, seguita da diverse città della costa adriatica come Barletta-Andria-Trani, Pescara, Ancona e Chieti. In coda Carbonia, preceduta da Terni, Belluno e Caserta.
Per Latina, dunque, nessun balzo in avanti ma neppure un arretramento complessivo: un equilibrio che però nasconde segnali climatici sempre più legati all’aumento delle temperature e alla frequenza delle ondate di calore.
ATTUALITA'
A marzo nuovo contratto e arretrati per dipendenti e dirigenti del Comune di Latina
LATINA – Buone notizie per i dipendenti pubblici del Comune di Latina. Sono in arrivo con la busta paga di marzo gli arretrati contrattuali. “Questa delibera non è un semplice atto dovuto, ma una scelta politica precisa: rimettere al centro il valore del lavoro – ha affermato la sindaca Celentano – Su indirizzo dell’assessore Chiarato, abbiamo approvato una variazione di bilancio tempestiva per dare attuazione immediata ai nuovi contratti.
Nella corrente mensilità – spiegano dall’Ente – saranno erogati a tutti i dipendenti e dirigenti dell’Ente gli arretrati delle pregresse annualità 2024 e 2025 fino a febbraio 2026 e sarà contestualmente aggiornato lo stipendio tabellare a regime a far data da marzo.
“Abbiamo lavorato – ha aggiunto l’assessore Chiarato – con determinazione per far sì che i benefici dei nuovi Ccnl (Area e Comparto Funzioni Locali) fossero tangibili già oggi, senza rinvii. È un segnale di efficienza: mentre altrove i tempi della burocrazia si dilatano, a Latina la politica rispetta i patti con i lavoratori, garantendo che i frutti della contrattazione decorrano immediatamente dal giorno successivo alla stipula.”
ATTUALITA'
Settimana nazionale per la lotta ai disturbi dell’alimentazione, la torre civica si tinge di lilla
L’orologio della Torre Civica di Latina si illumina di lilla, dall’8 al 15 marzo, per aderire alla settimana nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, come richiesto dalle associazione Nuvole di Gloria, Enjoy Asd e associazione Mad. La settimana culminerà con la giornata di domenica 15 marzo promossa da Anci e dall’associazione Never give up onlus
“Un gesto simbolico su un tema delicato che richiede informazione, prevenzione e sostegno alle famiglie” spiega l’amministrazione. In Italia sono oltre 3 milioni e mezzo le persone in cura per disturbi alimentari, una realtà in crescita che richiede la responsabilità e la sensibilità di tutta la comunità. Il Comune di Latina è al fianco di chi promuove una cultura dell’ascolto e della cura
ATTUALITA'
Terracina, dragaggio del porto, affidata la bonifica bellica
TERRACINA – Un passo in avanti verso il dragaggio del Porto di Terracina, per il quale l’Amministrazione Comunale ha ricevuto un contributo dalla Regione Lazio di 400 mila euro. È stato infatti affidato il Servizio di Bonifica Bellica Sistematica Subacquea per ordigni residuati bellici inesplosi nel fondale del porto di Terracina, un’indagine preventiva obbligatoria per poi poter intervenire sulla barra sabbiosa. L’importo dei lavori ammonta a 45.750 euro.
Sono in corso intanto le procedure per la caratterizzazione delle sabbie e l’adeguamento batimetrico – spiegano dal Comune – , indagini anche queste propedeutiche all’intervento di dragaggio. A ottobre scorso è stato affidato il Servizio Professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, il Progetto Esecutivo e la direzione dei lavori per le attività di indagini preliminari per le opere di somma urgenza relative alla messa in sicurezza per l’accesso al porto.
«L’affidamento di questa indagine rappresenta un passaggio importante e necessario per poter procedere all’intervento di dragaggio del porto. Un percorso complesso che prosegue grazie anche alle interlocuzioni che da subito abbiamo avviato con tutti gli attori interessati», ha dichiarato il Vicesindaco Claudio De Felice.
«Il nostro porto è e deve restare uno snodo strategico di collegamento con le isole pontine per i passeggeri e per le merci, ed è nostro dovere garantire la sicurezza a tutti i fruitori», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.
Più Letti
-
TITOLI2 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 10 Marzo 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 9 Marzo 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 8 Marzo 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 7 Marzo 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 6 Marzo 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 5 Marzo 2026
-
NOTIZIARI15 ore fa
Gr Latina – 9 marzo 2026 ore 18
-
NOTIZIARI1 ora fa
Gr Latina – 10 marzo 2026 ore 8