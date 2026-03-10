ATTUALITA'
Microcriminalità a Cisterna, la Prefetta Ciaramella accoglie la richiesta del sindaco Mantini
CISTERNA – La Prefetta di Latina Vittoria Ciaramella ha accolto la richiesta del sindaco di Cisterna Valentino Mantini convocando per giovedì 12 marzo una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’ordine del giorno della seduta è inserito il punto relativo ai ripetuti episodi di microcriminalità verificatesi recentemente a Cisterna, episodi che, come ha sottolineato il Primo cittadino nella sua istanza, hanno particolarmente impressionato e scosso la cittadinanza.
Il Sindaco ha fatto preciso riferimento ad alcune aggressioni in diverse zone della città, risse e furti in abitazioni, sospette attività di spaccio che hanno determinato nei cittadini una sensazione di insicurezza.
«Ringrazio il Prefetto Ciaramella – sottolinea Mantini – per la tempestività con la quale ha accolto la nostra richiesta, nata dalla presa d’atto del grido di allarme di cittadini e operatori commerciali. L’obiettivo è quello di cercare di individuare, in collaborazione con i rappresentanti delle diverse forze dell’ordine operanti sul territorio, le necessarie iniziative di contrasto ai fenomeni segnalati per garantire il maggior controllo possibile del territorio. E’ nostra intenzione – conclude il sindaco – fare in modo che questi episodi di microcriminalità non degenerino accrescendo timori e senso di insicurezza nella nostra comunità».
Sopralluogo nei cantieri Ater di Cori e Pontinia, oltre 60 alloggi consegnati entro l’estate
LATINA – L’Ater Latina prevede di consegnare circa 60 nuovi alloggi entro l’estate. Lo annuncia il presidente dell’ente, Enrico Dellapietà che oggi ha visitato i cantieri di Cori e Pontinia accompagnato dal direttore dell’ azienda, Massimo Monacelli, dall’ ingegnere Riccardo Roco dirigente dell’ area tecnica e dai responsabili dei cantieri, gli architetti Massimo Davi e Manuela Nardozi con i responsabili della ditta affidataria Edil Lazio. A Cori, si tratta di un intervento per 15 alloggi di diversa dimensione: due da 75 metri quadrati per 5 persone, 9 da sessanta per 4 persone e 4 da quarantacinque metri per due persone. In totale si tratta di alloggi per 55 persone. Gli appartamenti, una volta terminati, verranno consegnati al Comune di Cori per le assegnazioni da graduatoria.
PONTINIA – L’ altro cantiere in fase avanzata di realizzazione è quello di Pontinia dove la ditta Lorella costruzione sta ultimando un intervento di complessivi 24 alloggi: 6 alloggi da 53 mq per 2 persone, 12 da 60 mq per 3 persone 6 da 65 mq per 4 persone. Per un totale di 72 residenti. Entro i prossimi mesi verranno messi a disposizione al Comune di Pontinia. “gli appartamenti avranno a disposizione i più alti standard tecnologici per la gestione dell’ energia: pannelli solari per acqua sanitaria, pompe di calore, impianti fotovoltaici, sistemi di condizionamento dell’ aria”, spiegano da Ater Latina.
“In tempi brevissimi – dichiara il presidente Enrico Dellapieta’ – consegneremo questi e altri appartamenti al fine di consentire ai comuni di dare risposte significative sul fronte dei bisogni abitativi, segnalando il bisogno di investire sull’ edilizia sociale per superare l’emergenza abitativa, fenomeno sempre più preoccupante. Mi piace sottolineare che entro l’ estate consegneremo tra Latina, Pontinia e Cori oltre 60 appartamenti e stiamo lavorando per la chiusura di altri cantieri nonostante le difficoltà di reperire risorse per gli investimenti dentro il quadro complessivo degli oneri di gestione del nostro patrimonio di quasi 8000 alloggi”.
Clima, Latina stabile al 48° posto nella classifica del Sole 24 Ore
Latina si conferma al 48esimo posto tra i 112 capoluoghi italiani nella classifica dell’“Indice del clima” elaborata da Il Sole 24 Ore su dati forniti da 3bMeteo. Un piazzamento invariato rispetto allo scorso anno, che restituisce l’immagine di un territorio climaticamente equilibrato ma segnato da criticità strutturali sempre più evidenti.
Il report analizza un arco temporale di dieci anni, dal 2015 al 2025, prendendo in considerazione quindici parametri legati al benessere climatico: dal soleggiamento all’indice di calore, dalle ondate di caldo alle notti tropicali, fino a umidità, escursione termica, intensità delle precipitazioni e giorni consecutivi senza pioggia.
Se nel quadro generale Latina mantiene una posizione intermedia, alcuni indicatori risultano meno confortanti. Il capoluogo pontino è 98esimo per indice di calore, cioè per numero di giorni con temperatura percepita superiore ai 30 gradi, e 95esimo per ondate di calore, ovvero gli sforamenti dei 30 gradi per almeno tre giorni consecutivi. Critica anche la situazione dell’umidità relativa, con l’86esimo posto e un peggioramento di undici posizioni rispetto alla precedente rilevazione.
Latina si colloca inoltre al 76esimo posto per caldo estremo, al 77esimo per giorni consecutivi senza pioggia e al 69esimo per notti tropicali. Tra i pochi indicatori positivi spicca il primo posto per numero di giorni freddi, ossia quelli con temperatura massima percepita inferiore ai 3 gradi, e il 14esimo posto per soleggiamento medio giornaliero.
In testa alla classifica nazionale si conferma Bari, seguita da diverse città della costa adriatica come Barletta-Andria-Trani, Pescara, Ancona e Chieti. In coda Carbonia, preceduta da Terni, Belluno e Caserta.
Per Latina, dunque, nessun balzo in avanti ma neppure un arretramento complessivo: un equilibrio che però nasconde segnali climatici sempre più legati all’aumento delle temperature e alla frequenza delle ondate di calore.
A marzo nuovo contratto e arretrati per dipendenti e dirigenti del Comune di Latina
LATINA – Buone notizie per i dipendenti pubblici del Comune di Latina. Sono in arrivo con la busta paga di marzo gli arretrati contrattuali. “Questa delibera non è un semplice atto dovuto, ma una scelta politica precisa: rimettere al centro il valore del lavoro – ha affermato la sindaca Celentano – Su indirizzo dell’assessore Chiarato, abbiamo approvato una variazione di bilancio tempestiva per dare attuazione immediata ai nuovi contratti.
Nella corrente mensilità – spiegano dall’Ente – saranno erogati a tutti i dipendenti e dirigenti dell’Ente gli arretrati delle pregresse annualità 2024 e 2025 fino a febbraio 2026 e sarà contestualmente aggiornato lo stipendio tabellare a regime a far data da marzo.
“Abbiamo lavorato – ha aggiunto l’assessore Chiarato – con determinazione per far sì che i benefici dei nuovi Ccnl (Area e Comparto Funzioni Locali) fossero tangibili già oggi, senza rinvii. È un segnale di efficienza: mentre altrove i tempi della burocrazia si dilatano, a Latina la politica rispetta i patti con i lavoratori, garantendo che i frutti della contrattazione decorrano immediatamente dal giorno successivo alla stipula.”
