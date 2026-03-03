CRONACA
Prende in pieno due auto in sosta: si era messo alla guida ubriaco
LATINA – Perde il controllo dell’auto e finisce contro due vetture parcheggiate: per questo un uomo di 74 anni di Latina è stato denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. L’episodio si è verificato nella serata di ieri in strada Chiesuola, dove l’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, mentre era alla guida della propria autovettura ha perso il controllo del mezzo, tamponando due auto regolarmente parcheggiate sul margine destro della carreggiata. Sottoposto al test alcolemico, il conducente è risultato avere un tasso superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per il 74enne è quindi scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. I militari hanno inoltre proceduto al ritiro della patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato a una depositeria giudiziaria.
CRONACA
Violato per l’ennesima volta il divieto di avvicinamento all’ex marito: arrestata
LATNA – Ha violato ripetutamente il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex marito, fino a rendere necessario l’aggravamento della misura cautelare. Una donna di origini messicane è stata raggiunta da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla Polizia di Stato di Latina emessa per le reiterate inosservanze delle prescrizioni imposte alla donna.
La cinquantenne era già stata arrestata nei giorni scorsi perchè sorpresa sul pianerottolo dell’abitazione dell’ex marito, un uomo di 48 anni, mentre tentava di farsi aprire la porta di casa, nonostante il divieto di avvicinamento in vigore. Ricostruiti ulteriori episodi di violazione della misura cautelare, evidenziando un comportamento reiterato e l’incapacità della donna di attenersi agli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria.
Alla luce della pericolosità emersa e delle ripetute trasgressioni, la Procura ha richiesto l’aggravamento della misura, ottenendo dal GIP l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita nella giornata di ieri dagli agenti della Squadra Mobile di Latina.
CRONACA
Latina, auto contro scooter in via Rossetti: interviene l’ambulanza
Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 8 all’altezza dell’intersezione tra via Rossetti e via Carlo Don Torello. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto e uno scooter sono entrati in collisione in un momento in cui le due strade sono molto trafficate. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per assistere le persone rimaste ferite che comunque non hanno riportato gravi conseguenze.
CRONACA
Controlli nel sud pontino: scoperto ristorante abusivo a Gaeta
Proseguono i controlli amministrativi della Polizia di Stato nei pubblici esercizi del sud pontino. Nei giorni scorsi le verifiche si sono concentrate nei territori di Formia e Gaeta, con servizi mirati al rispetto della normativa amministrativa, fiscale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
A Formia gli agenti del Commissariato, insieme a Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro e Polizia Locale, hanno controllato due attività commerciali. Nel primo caso non sono emerse irregolarità. Nel secondo, un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, è stata accertata l’occupazione abusiva di una porzione di suolo pubblico, con una sanzione di 5.000 euro. Contestate anche violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui la mancanza di sorveglianza sanitaria e formazione per un dipendente, con una multa di circa 3.200 euro.
A Gaeta i controlli, effettuati con il supporto della Polizia Locale e del personale S.Pre.S.A.L. della Asl, hanno riguardato un ristorante. All’interno erano presenti 28 clienti su 70 coperti disponibili. Gli accertamenti hanno portato all’individuazione di cinque lavoratori, quattro dei quali privi di contratto, visita medica e formazione sulla sicurezza. Uno è risultato cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno.
È emerso inoltre che l’attività, pur autorizzata in passato, risultava cessata dal 31 dicembre 2019 e priva di regolare documentazione fiscale, configurando di fatto un ristorante abusivo. L’esercizio è stato immediatamente sospeso per mancanza dei requisiti minimi di igiene e sicurezza e per assenza delle autorizzazioni previste, con sanzioni amministrative superiori a 25.000 euro. Il titolare sarà deferito all’autorità giudiziaria anche per le violazioni in materia di immigrazione.
I controlli proseguiranno nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale per garantire legalità e tutela di lavoratori e consumatori.
