OGGI IN PRIMA PAGINA
Musicoterapia in ospedale, convenzione tra Asl di Latina e Conservatorio Respighi
LATINA – La musicoterapia arriva in ospedale come strumento per migliorare il benessere e alleviare il percorso di cura. Succede a Latina grazie ad una convenzione tra Asl e Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi”. L’intesa prevede lo svolgimento di stage musicoterapici negli ospedali e nelle strutture sanitarie della Asl pontina, in particolare nelle strutture di pediatria, oncologia e dei servizi di salute mentale.
Molti studi realizzati in contesti aziendali ed ospedalieri – spiegano dalla Asl – dimostrano gli effetti benefici della musicoterapia, considerata un trattamento complementare in diversi ambiti. In oncologia, particolarmente, il supporto della musica migliora significativamente la qualità della vita dei pazienti, riducendo ansia, dolore, depressione, stress. Analogamente, nei servizi di salute mentale la musicoterapia favorisce l’espressione emotiva, la comunicazione e la riabilitazione cognitiva, mentre nei reparti di pediatria migliora il benessere emotivo dei bambini e il legame genitori-figli, facilitando la comunicazione sociale.
“Crediamo molto in questi percorsi che ci consentono di essere ancora più vicini ai bisogni delle persone”, ha commentato la Direttrice Generale della Asl di Latina, Dott.ssa Sabrina Cenciarelli. “La Sanità non solo ha il dovere di garantire cure ed assistenza di alta qualità dal punto di vista prettamente clinico, ma deve essere fondata su umanità e sensibilità. Per questo la nostra Asl ha in massima considerazione l’umanizzazione delle cure e sta attivando progettualità che possano implementare sempre più l’offerta sanitaria in questa direzione”.
Una novità che si inserisce nel percorso di umanizzazione delle cure.
CRONACA
Prende in pieno due auto in sosta: si era messo alla guida ubriaco
LATINA – Perde il controllo dell’auto e finisce contro due vetture parcheggiate: per questo un uomo di 74 anni di Latina è stato denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. L’episodio si è verificato nella serata di ieri in strada Chiesuola, dove l’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, mentre era alla guida della propria autovettura ha perso il controllo del mezzo, tamponando due auto regolarmente parcheggiate sul margine destro della carreggiata. Sottoposto al test alcolemico, il conducente è risultato avere un tasso superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per il 74enne è quindi scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. I militari hanno inoltre proceduto al ritiro della patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato a una depositeria giudiziaria.
OGGI IN PRIMA PAGINA
Si finge carabiniere e riesce a farsi accreditare 200 euro: denunciato 56enne
LATINA – Si è finto Carabiniere e si è fatto accreditare 200 euro su una carta ricaricabile: denunciato un 53enne residente in provincia di Napoli, già noto alle Forze di Polizia. L’uomo è stato individuato dai Carabinieri della Stazione di Latina al termine di un’indagine avviata dopo la querela presentata da un 56enne del posto. Secondo quanto ricostruito, il presunto truffatore avrebbe contattato la vittima utilizzando un’utenza apparentemente riconducibile alla Stazione Carabinieri di Borgo Grappa e sarebbe riuscito a farsi versare 200 euro in due operazioni distinte. Il 53enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per truffa.
CRONACA
Violato per l’ennesima volta il divieto di avvicinamento all’ex marito: arrestata
LATNA – Ha violato ripetutamente il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex marito, fino a rendere necessario l’aggravamento della misura cautelare. Una donna di origini messicane è stata raggiunta da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla Polizia di Stato di Latina emessa per le reiterate inosservanze delle prescrizioni imposte alla donna.
La cinquantenne era già stata arrestata nei giorni scorsi perchè sorpresa sul pianerottolo dell’abitazione dell’ex marito, un uomo di 48 anni, mentre tentava di farsi aprire la porta di casa, nonostante il divieto di avvicinamento in vigore. Ricostruiti ulteriori episodi di violazione della misura cautelare, evidenziando un comportamento reiterato e l’incapacità della donna di attenersi agli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria.
Alla luce della pericolosità emersa e delle ripetute trasgressioni, la Procura ha richiesto l’aggravamento della misura, ottenendo dal GIP l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita nella giornata di ieri dagli agenti della Squadra Mobile di Latina.
Più Letti
-
APPUNTAMENTI14 anni fa
EVENTI A LATINA LIDO
Il calendario
-
CRONACA5 giorni fa
Meccanico minacciato con la pistola per un lavoro fatto male: un arresto e tre denunce
-
CRONACA6 giorni fa
Tribunale senza tre presidenti di Sezione, gli Avvocati sollecitano le nomine
-
ATTUALITA'6 giorni fa
Parroci e Sindaci dei Comuni della Forania di Sezze si confrontano su esigenze e bisogni dei territori
-
CRONACA6 giorni fa
Boom di veicoli senza assicurazione a Sabaudia: 45 sequestri dall’inizio dell’anno
-
CRONACA5 giorni fa
Al volante ubriaco, senza patente, assicurazione e revisione: denunciato
-
OGGI IN PRIMA PAGINA5 giorni fa
Latina, incidente al km 78 della Pontina, feriti un uomo e due bambini
-
APPUNTAMENTI3 giorni fa
Latina, “Tutta colpa di Freud” inaugura la rassegna “Il teatro in citta’”