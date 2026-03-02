ATTUALITA'
Truffe agli anziani, a Sermoneta l’incontro “Non ci casco” per imparare a difendersi
Truffe agli anziani, a Sermoneta un incontro per imparare a difendersi. Si è svolto nei giorni scorsi “Non ci casco”, appuntamento promosso dalla Stazione dei Arma dei Carabinieri di Sermoneta con il comandante, luogotenente Antonio Vicidomini, in collaborazione con l’amministrazione comunale e i tre centri anziani del territorio. Al centro dell’incontro le modalità più diffuse con cui vengono colpite le persone anziane: telefonate di finti appartenenti alle forze dell’ordine o sedicenti avvocati che parlano di incidenti stradali mai avvenuti, raggiri porta a porta da parte di falsi tecnici di luce, gas o acqua, truffe online e la cosiddetta truffa del “finto amico”, che si spaccia per un ex collega per ottenere denaro.
L’iniziativa si è svolta al centro anziani di Pianura di Sermoneta, con la partecipazione anche dei centri del Centro storico e di Doganella di Ninfa. Presenti il sindaco Giuseppina Giovannoli, l’assessore Valentina Cianfriglia e i consiglieri Roberto Paolo Calvani e Luana Campagna, insieme all’Associazione Nazionale Carabinieri di Sermoneta. Durante l’incontro sono stati illustrati casi reali avvenuti sul territorio e indagini condotte dai militari, anche grazie al sistema di videosorveglianza comunale, per spiegare concretamente come agiscono i truffatori.
Ampio spazio è stato dedicato ai comportamenti da adottare: non aprire agli sconosciuti, non consegnare denaro o gioielli a chi avanza richieste urgenti, verificare sempre l’identità di chi si qualifica come appartenente a enti pubblici e chiamare immediatamente il 112 in caso di dubbi. Il comandante Vicidomini ha ribadito l’importanza di denunciare anche solo un tentativo di truffa, senza vergogna, perché una segnalazione tempestiva può evitare nuovi raggiri e aiutare a individuare i responsabili.
Il sindaco Giovannoli ha ringraziato l’Arma per la presenza costante sul territorio, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine a tutela dei cittadini più vulnerabili.
ATTUALITA'
Latina, masterplan del centro storico: doppio appuntamento per la consultazione pubblica
Doppio appuntamento a Latina per la consultazione pubblica del masterplan “Piano di recupero centro storico”. Gli incontri si terranno il 5 e il 26 marzo alle 16 nella sala De Pasquale del Comune e saranno trasmessi anche in diretta streaming sul sito istituzionale.
Il progetto è stato redatto dagli architetti Alfonso Femia e Francesco Romagnoli e dall’ingegnere Emilio Ranieri. Agli incontri parteciperanno il sindaco Matilde Celentano, l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, il dirigente del Dipartimento XIII Paolo Cestra, il presidente della commissione Urbanistica Roberto Belvisi e i progettisti.
L’obiettivo, come spiegato dall’amministrazione, è avviare un percorso partecipativo per arrivare a una pianificazione condivisa del centro storico. Il progetto punta a riqualificare gli spazi pubblici secondo criteri di sostenibilità e funzionalità, restituendo identità ai luoghi e programmando interventi per fasi, anche in vista del Centenario della città.
Nel masterplan rientra anche l’accordo con l’Agenzia del Demanio per la riqualificazione di immobili storici attraverso interventi di rigenerazione urbana. L’amministrazione ha invitato associazioni di categoria, ordini professionali, organizzazioni sindacali e cittadini a partecipare agli open day e a contribuire con proposte e osservazioni.
ATTUALITA'
Il corto “Elda” di Massimo Ferrari finalista a Film Impresa: in 9 minuti la storia di un’operaia della Dublo di Latina Scalo
(nella foto in homepage la vera Elda Degli Stefani e l’attrice Lorenza Indovina. Nella gallery, Massimo Ferrari, Gaia Capurso, le operaie che hanno partecipato al film, i tre bambini Francesco Ferrari – Soraya Sanfelici – Lorenzo Rapaccini e Elda da ragazza, interpretata da Aurora Rapaccini)
LATINA – E’ finalista al Premio Film Impresa il cortometraggio scritto e diretto dal regista di Latina Massimo Ferrari, “Elda” (prodotto da Maga Production di Gaia Capurso), che racconta in nove minuti la storia di una donna, Elda Degli Stefani, interpretata da Lorenza Indovina, che ha vissuto buona parte della sua vita lavorando nella Manifattura tessile Dublo di Latina Scalo. In finale è andata anche la colonna sonora scritta dal musicista pontino Francesco Ruggiero.
Il corto, che sarà proiettato il 2 marzo al Cinema Quattro Fontane di Roma, nella IV edizione del progetto ideato e organizzato da Unindustria, con il supporto di Confindustria, sarà giudicato da una giuria presieduta da Sergio Castellitto nella sezione Migliore inedito, mentre le musiche saranno sottoposte al giudizio di un gruppo di esperti capitanati da Caterina Caselli.
RACCONTARE I VALORI AZIENDALI – “Il 2 marzo sapremo com’è andata, però siamo molto contenti, perché è un progetto importante che abbiamo realizzato dopo che Massimo Marini della Dublo ci ha coinvolto, spiegandoci di volere un tipo comunicazione diverso dallo spot, trovando una chiave di narrazione diversa. Quindi abbiamo pensato che potesse essere bello usare un linguaggio cinematografico che raccontasse i valori più che il prodotto aziendale – spiega il regista – . E l’idea è piaciuta a Marini”.
ATTUALITA'
Minturno chiede l’istituzione ufficiale del Cammino degli Aurunci
MINTURNO – Il Comune di Minturno vuole ottenere il riconoscimento regionale del “Cammino degli Aurunci”, 115 chilometri attraverso i territori di Minturno, Spigno Saturnia, Formia, Itri e Gaeta, che attraversano il Parco Riviera di Ulisse e il Parco dei Monti Aurunci.
Con questo scopo, l’ente guidato dal sindaco Gerardo Stefanelli ha coordinato un incontro comprensoriale per avviare l’iter e inserire il tracciato nella Rete dei Cammini della Regione. “Al centro del confronto la volontà condivisa di trasformare un itinerario già collaudato in un volano strategico per lo sviluppo turistico ed economico del comprensorio”, si legge in una nota del Comune di Minturno. L’Assessore al Turismo, Pensiero ha sottolineato: “Il riconoscimento del Cammino degli Aurunci, da parte della Regione Lazio, rappresenterebbe il passaggio fondamentale per accedere alle risorse previste dalla legge regionale 2/2017, necessarie per potenziare le infrastrutture e migliorare i servizi lungo il tracciato. La collaborazione tra le Amministrazioni e gli Enti Parco è l’elemento chiave per consolidare un sistema di accoglienza diffusa che valorizzi l’identità dei borghi, assicurando al turismo lento e naturalistico un’esperienza integrata e di alta qualità. La riunione è una risposta che dimostra l’attitudine a fare rete e conferma le opportunità intorno a un progetto che unisce costa ed entroterra in un’offerta integrata”.
All’incontro che si è tenuto il 27 febbraio, che consolida l’intesa tra le Amministrazioni e gli Enti Parco attraversati dal percorso, hanno preso parte, tra gli altri: Cristian Leccese, Sindaco di Gaeta; Giovanni Valerio, Vicesindaco di Formia; Marco Vento, Sindaco di Spigno Saturnia; Maria Cardogna, Assessore al Turismo e ai Cammini religiosi; Vincenzo Fedele e Giorgio De Marchis, Presidente e Direttore del Parco dei Monti Aurunci; Fabiola La Rocca, in rappresentanza del Parco Riviera di Ulisse. Al termine della riunione è stata acquisita la piena volontà di tutti i rappresentanti istituzionali a sottoscrivere, in tempi brevi, un Protocollo d’intesa propedeutico all’istanza di riconoscimento presso la Regione Lazio.
Il Cammino degli Aurunci è nato nel 2020 grazie all’intuizione dell’ASD Maremoto di Formia presieduta da Maria Letizia Grella, che ha parlato di circa 3.500 presenze complessive e un incremento annuo del 120%, per un itinerario che attira escursionisti da tutta Italia. Alberto Renzi, consulente in Sviluppo locale, ha illustrato le prospettive di crescita legate al brand del turismo esperienziale.
Più Letti
-
APPUNTAMENTI14 anni fa
EVENTI A LATINA LIDO
Il calendario
-
CRONACA4 giorni fa
Meccanico minacciato con la pistola per un lavoro fatto male: un arresto e tre denunce
-
CRONACA5 giorni fa
Tribunale senza tre presidenti di Sezione, gli Avvocati sollecitano le nomine
-
ATTUALITA'5 giorni fa
Parroci e Sindaci dei Comuni della Forania di Sezze si confrontano su esigenze e bisogni dei territori
-
CRONACA5 giorni fa
Boom di veicoli senza assicurazione a Sabaudia: 45 sequestri dall’inizio dell’anno
-
CRONACA4 giorni fa
Al volante ubriaco, senza patente, assicurazione e revisione: denunciato
-
OGGI IN PRIMA PAGINA4 giorni fa
Latina, incidente al km 78 della Pontina, feriti un uomo e due bambini
-
APPUNTAMENTI2 giorni fa
Latina, “Tutta colpa di Freud” inaugura la rassegna “Il teatro in citta’”