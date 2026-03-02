Truffe agli anziani, a Sermoneta l’incontro “Non ci casco” per imparare a difendersi

Truffe agli anziani, a Sermoneta un incontro per imparare a difendersi. Si è svolto nei giorni scorsi “Non ci casco”, appuntamento promosso dalla Stazione dei Arma dei Carabinieri di Sermoneta con il comandante, luogotenente Antonio Vicidomini, in collaborazione con l’amministrazione comunale e i tre centri anziani del territorio. Al centro dell’incontro le modalità più diffuse con cui vengono colpite le persone anziane: telefonate di finti appartenenti alle forze dell’ordine o sedicenti avvocati che parlano di incidenti stradali mai avvenuti, raggiri porta a porta da parte di falsi tecnici di luce, gas o acqua, truffe online e la cosiddetta truffa del “finto amico”, che si spaccia per un ex collega per ottenere denaro.

L’iniziativa si è svolta al centro anziani di Pianura di Sermoneta, con la partecipazione anche dei centri del Centro storico e di Doganella di Ninfa. Presenti il sindaco Giuseppina Giovannoli, l’assessore Valentina Cianfriglia e i consiglieri Roberto Paolo Calvani e Luana Campagna, insieme all’Associazione Nazionale Carabinieri di Sermoneta. Durante l’incontro sono stati illustrati casi reali avvenuti sul territorio e indagini condotte dai militari, anche grazie al sistema di videosorveglianza comunale, per spiegare concretamente come agiscono i truffatori.

Ampio spazio è stato dedicato ai comportamenti da adottare: non aprire agli sconosciuti, non consegnare denaro o gioielli a chi avanza richieste urgenti, verificare sempre l’identità di chi si qualifica come appartenente a enti pubblici e chiamare immediatamente il 112 in caso di dubbi. Il comandante Vicidomini ha ribadito l’importanza di denunciare anche solo un tentativo di truffa, senza vergogna, perché una segnalazione tempestiva può evitare nuovi raggiri e aiutare a individuare i responsabili.

Il sindaco Giovannoli ha ringraziato l’Arma per la presenza costante sul territorio, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine a tutela dei cittadini più vulnerabili.