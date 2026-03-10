ATTUALITA'
Violenza tra giovani a scuola, Questore e Carabinieri incontrano 80 dirigenti scolastici
LATINA – Prevenire i fenomeni di violenza tra giovani in ambito scolastico, mettere in atto strategie per migliorare la sicurezza e contrastare l’illegalità nelle scuole. Per approfondire questo tema, in attuazione dei principi fissati dalla direttiva congiunta firmata il 28 gennaio 2026 dai Ministri dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e dell’Interno, Matteo Piantedosi, si è tenuto questa mattina a Latina, presso la sede del Vittorio Veneto, un incontro tra il Questore di Latina Fausto Vinci, il comandante provinciale dell’Arma colonnello Cristian Angelillo, le rappresentanti dell’Ufficio Scolastico provinciale Laura Superchi, referente per gli ambiti territoriali di Latina e Frosinone dell’Usr. e Adriana Bozzella dell’ufficio Scolastico provinciale di Latina, con 80 dirigenti di istituti di tutto il territorio provinciale.
La direttiva congiunta dei due Ministri era nata dall’esigenza di rispondere con maggiore decisione a episodi che negli ultimi anni hanno allarmato: non più e non solo atti di bullismo o comportamenti aggressivi, ma anche l’abitudine di portare a scuola armi o oggetti pericolosi, i fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. L’iniziativa di Latina, le cui linee sono state stabilite nel corso del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica presieduto dalla prefetta Vittoria Ciaramella, si è svolta nell’ottica di garantire un raccordo costante tra istituzioni scolastiche e autorità territoriali.
Un percorso nato oggi, come hanno spiegato il questore Vinci, il colonnello Angelillo e la dottoressa Superchi.
Sopralluogo nei cantieri Ater di Cori e Pontinia, oltre 60 alloggi consegnati entro l’estate
LATINA – L’Ater Latina prevede di consegnare circa 60 nuovi alloggi entro l’estate. Lo annuncia il presidente dell’ente, Enrico Dellapietà che oggi ha visitato i cantieri di Cori e Pontinia accompagnato dal direttore dell’ azienda, Massimo Monacelli, dall’ ingegnere Riccardo Roco dirigente dell’ area tecnica e dai responsabili dei cantieri, gli architetti Massimo Davi e Manuela Nardozi con i responsabili della ditta affidataria Edil Lazio. A Cori, si tratta di un intervento per 15 alloggi di diversa dimensione: due da 75 metri quadrati per 5 persone, 9 da sessanta per 4 persone e 4 da quarantacinque metri per due persone. In totale si tratta di alloggi per 55 persone. Gli appartamenti, una volta terminati, verranno consegnati al Comune di Cori per le assegnazioni da graduatoria.
PONTINIA – L’ altro cantiere in fase avanzata di realizzazione è quello di Pontinia dove la ditta Lorella costruzione sta ultimando un intervento di complessivi 24 alloggi: 6 alloggi da 53 mq per 2 persone, 12 da 60 mq per 3 persone 6 da 65 mq per 4 persone. Per un totale di 72 residenti. Entro i prossimi mesi verranno messi a disposizione al Comune di Pontinia. “gli appartamenti avranno a disposizione i più alti standard tecnologici per la gestione dell’ energia: pannelli solari per acqua sanitaria, pompe di calore, impianti fotovoltaici, sistemi di condizionamento dell’ aria”, spiegano da Ater Latina.
“In tempi brevissimi – dichiara il presidente Enrico Dellapieta’ – consegneremo questi e altri appartamenti al fine di consentire ai comuni di dare risposte significative sul fronte dei bisogni abitativi, segnalando il bisogno di investire sull’ edilizia sociale per superare l’emergenza abitativa, fenomeno sempre più preoccupante. Mi piace sottolineare che entro l’ estate consegneremo tra Latina, Pontinia e Cori oltre 60 appartamenti e stiamo lavorando per la chiusura di altri cantieri nonostante le difficoltà di reperire risorse per gli investimenti dentro il quadro complessivo degli oneri di gestione del nostro patrimonio di quasi 8000 alloggi”.
Microcriminalità a Cisterna, la Prefetta Ciaramella accoglie la richiesta del sindaco Mantini
CISTERNA – La Prefetta di Latina Vittoria Ciaramella ha accolto la richiesta del sindaco di Cisterna Valentino Mantini convocando per giovedì 12 marzo una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’ordine del giorno della seduta è inserito il punto relativo ai ripetuti episodi di microcriminalità verificatesi recentemente a Cisterna, episodi che, come ha sottolineato il Primo cittadino nella sua istanza, hanno particolarmente impressionato e scosso la cittadinanza.
Il Sindaco ha fatto preciso riferimento ad alcune aggressioni in diverse zone della città, risse e furti in abitazioni, sospette attività di spaccio che hanno determinato nei cittadini una sensazione di insicurezza.
«Ringrazio il Prefetto Ciaramella – sottolinea Mantini – per la tempestività con la quale ha accolto la nostra richiesta, nata dalla presa d’atto del grido di allarme di cittadini e operatori commerciali. L’obiettivo è quello di cercare di individuare, in collaborazione con i rappresentanti delle diverse forze dell’ordine operanti sul territorio, le necessarie iniziative di contrasto ai fenomeni segnalati per garantire il maggior controllo possibile del territorio. E’ nostra intenzione – conclude il sindaco – fare in modo che questi episodi di microcriminalità non degenerino accrescendo timori e senso di insicurezza nella nostra comunità».
Clima, Latina stabile al 48° posto nella classifica del Sole 24 Ore
Latina si conferma al 48esimo posto tra i 112 capoluoghi italiani nella classifica dell’“Indice del clima” elaborata da Il Sole 24 Ore su dati forniti da 3bMeteo. Un piazzamento invariato rispetto allo scorso anno, che restituisce l’immagine di un territorio climaticamente equilibrato ma segnato da criticità strutturali sempre più evidenti.
Il report analizza un arco temporale di dieci anni, dal 2015 al 2025, prendendo in considerazione quindici parametri legati al benessere climatico: dal soleggiamento all’indice di calore, dalle ondate di caldo alle notti tropicali, fino a umidità, escursione termica, intensità delle precipitazioni e giorni consecutivi senza pioggia.
Se nel quadro generale Latina mantiene una posizione intermedia, alcuni indicatori risultano meno confortanti. Il capoluogo pontino è 98esimo per indice di calore, cioè per numero di giorni con temperatura percepita superiore ai 30 gradi, e 95esimo per ondate di calore, ovvero gli sforamenti dei 30 gradi per almeno tre giorni consecutivi. Critica anche la situazione dell’umidità relativa, con l’86esimo posto e un peggioramento di undici posizioni rispetto alla precedente rilevazione.
Latina si colloca inoltre al 76esimo posto per caldo estremo, al 77esimo per giorni consecutivi senza pioggia e al 69esimo per notti tropicali. Tra i pochi indicatori positivi spicca il primo posto per numero di giorni freddi, ossia quelli con temperatura massima percepita inferiore ai 3 gradi, e il 14esimo posto per soleggiamento medio giornaliero.
In testa alla classifica nazionale si conferma Bari, seguita da diverse città della costa adriatica come Barletta-Andria-Trani, Pescara, Ancona e Chieti. In coda Carbonia, preceduta da Terni, Belluno e Caserta.
Per Latina, dunque, nessun balzo in avanti ma neppure un arretramento complessivo: un equilibrio che però nasconde segnali climatici sempre più legati all’aumento delle temperature e alla frequenza delle ondate di calore.
