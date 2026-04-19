Aprilia: gambizzato durante la lite con lo zio. Si indaga

Lite tra zio e nipote venerdì sera ad Aprilia. Il ragazzo è stato colpito ad una gamba da un colpo d’arma da fuoco poi ritrovata. I Carabinieri di Aprilia sono intervenuti in una zona periferica dopo una segnalazione per una lite in atto. Sul posto giunti insieme al personale del Commissariato della Polizia di Stato, hanno trovato due uomini, dell’età di 55 e 28 anni, rispettivamente zio e nipote ed il ragazzo presentava una ferita d’arma da fuoco alla gamba sinistra. Da una prima ricostruzione sembra la lite sia maturata in ambito familiare per cause in corso di accertamento. Trovata anche la pistola, che è stata sottoposta a sequestro per i successivi accertamenti. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Latina. Proseguono le indagini