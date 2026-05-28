Al Centro Cardiomiopatie del Goretti ora si cura l’amiloidosi: convegno il 29 maggio

SABAUDIA – Domenica 31 maggio torna a Sabaudia la Ciclonatura, la storica passeggiata ciclistica non competitiva promossa dall’Avis comunale e dall’Associazione Pro Loco Sabaudia che quest’anno festeggia il traguardo della 40° edizione.

Un appuntamento divenuto negli anni simbolo identitario del territorio, capace di attraversare generazioni unite dallo spirito di condivisione, dal rispetto dell’ambiente e dall’impegno sociale. Nata nel 1982 grazie all’intuizione dell’allora forestale e già presidente Avis Ettore De Villa, cresciuta attraverso l’impegno dell’associazione locale dei donatori sangue e la passione di Tonino Prili, forestale e già presidente della Pro Loco Sabaudia, la Ciclonatura continua a richiamare oltre 1.500 partecipanti di tutte le età, confermandosi tra le manifestazioni più sentite e partecipate del territorio e riuscendo a coniugare valorizzazione dei luoghi e impegno solidale.

Anche per questa 40° edizione, realizzata in collaborazione con la Città di Sabaudia e il Parco nazionale del Circeo, con il supporto del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Fogliano e dell’Associazione Croce Azzurra Sabaudia, il percorso di circa 25 chilometri – costantemente presidiato per garantire assistenza medica e meccanica – attraverserà alcuni degli scenari più rappresentativi del Parco nazionale del Circeo e della città. Dal centro cittadino, con partenza alle 9.30 da piazza del Comune, tra lungomare, fascia dunale e zone umide si raggiungerà la foresta dove saranno ospitate anche le due tappe ristoro: la prima nell’area faunistica di Cerasella e quella finale presso il Centro visitatori del Parco. La conclusione della manifestazione coinciderà con il pranzo e il tradizionale sorteggio dei premi messi a disposizione dalle attività locali che, anno dopo anno, continuano a sostenere l’iniziativa insieme all’imprescindibile contributo dei volontari.

La quota di iscrizione di 10 euro comprende la maglietta e l’opuscolo della manifestazione, i due ristori, le bevande, l’assistenza medica e meccanica e la partecipazione al sorteggio premi. Come da tradizione, il ricavato sarà devoluto alla missione Comunità del Kenya rappresentata da Suor Zita Mazzucco, missionaria comboniana originaria di Sabaudia. Nello spirito della Ciclonatura, che da quarant’anni riesce a guardare lontano senza perdere il legame con il territorio, parte degli utili sarà destinata anche sostenere “Pasta a modo nostro”, progetto di inclusione sociale e lavorativa per ragazzi con disabilità che il prossimo giugno festeggerà un anno dall’apertura del laboratorio e del punto vendita a Sabaudia.