APPUNTAMENTI
Sermoneta consegna la Costituzione ai suoi diciottenni
SERMONETA – L’Amministrazione Comunale di Sermoneta celebra il doppio anniversario degli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e gli 80 anni di voto alle donne consegnando, martedì 2 giugno 2026, alle ore 17 presso la Loggia dei Mercanti, una copia della Costituzione Italiana alle ragazze e ai ragazzi di Sermoneta che nel corso di quest’anno compiono 18 anni e che nei giorni scorsi hanno ricevuto a casa la lettera di invito. Grazie alla collaborazione con l’agenzia giornalistica Ansa, verrà inoltre proiettata la mostra “Le donne della Repubblica – 80 anni di conquiste nelle cronache dell’ANSA”.
Nel corso della cerimonia, dopo i saluti istituzionali della sindaca Giuseppina Giovannoli e del consigliere delegato alle politiche giovanili Roberto Paolo Calvani, interverrà Sesa Amici, a lungo Deputata e Sottosegretaria di Stato, prima firmataria della legge che ha reso la violenza sessuale un reato contro la persona.
«Questa iniziativa è pensata per accompagnare le nuove generazioni nel loro ingresso nella cittadinanza attiva – dichiara Giovannoli –. La maggiore età rappresenta l’inizio di un percorso di partecipazione consapevole alla vita democratica del Paese, e ricevere la Costituzione, testo fondante della Repubblica Italiana, è un gesto che richiama l’importanza dei diritti, dei doveri e dei valori su cui si basa la nostra convivenza civile».
«Con questa cerimonia vogliamo ribadire il ruolo centrale dei giovani nella costruzione del futuro del nostro Paese, la Costituzione come eredità morale e culturale che ci guida ogni giorno: conoscerla significa riconoscersi in una comunità e contribuire al bene comune», aggiunge il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili Roberto Paolo Calvani.
L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, alle famiglie e alle associazioni del territorio.
APPUNTAMENTI
Torna Elettron al Museo Piana delle Orme tra innovazione e collezionismo vintage
LATINA – Il mondo delle telecomunicazioni e della tecnologia si appresta a vivere un fine settimana di grande fermento nel cuore della provincia di Latina. Nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 maggio 2026 gli spazi del Museo Piana delle Orme, a Borgo Faiti su via Migliara 43,5 a Latina, ospiteranno la nuova edizione di Elettron 2026. L’evento, ormai diventato un punto di riferimento nazionale per appassionati del settore ed esperti, offrirà un viaggio completo che spazia dalla componentistica specializzata alla strumentazione radio professionale, senza dimenticare l’informatica, i libri tecnici e il fascino del collezionismo vintage.
Ne abbiamo parlato con l’organizzatore Sandro Del Signore:
La manifestazione, curata nei minimi dettagli dall’organizzazione del 773 Radio Group, aprirà i battenti nella giornata di sabato dalle ore 9.00 alle 19.00, mentre la domenica si concluderà anticipatamente alle ore 15.00. L’ingresso è libero e gratuito.
“Un’occasione imperdibile per scoprire pezzi rari o per approfondire la conoscenza del Diploma Permanente Museo Storico Piana delle Orme in un ambiente che stimola lo scambio di competenze e la curiosità”, sottolineano gli organizzatori che si dicono fiduciosi di superare il grande successo delle passate edizioni e hanno annunciato ufficialmente il prossimo appuntamento con l’evento Onde Antiche, in calendario per il 26 e 27 settembre 2026.
APPUNTAMENTI
I Sapori del Parco, tutto pronto per la terza edizione
Sabaudia si prepara ad accogliere la terza edizione de “I Sapori del Parco”, l’evento dedicato alle eccellenze del territorio e alla valorizzazione del Parco Nazionale del Circeo. L’appuntamento è in programma il 6 e 7 giugno al Centro Visitatori di via Carlo Alberto e proporrà due giornate tra natura, gastronomia, laboratori, sport e attività all’aria aperta.
L’iniziativa, patrocinata da ministeri, Regione Lazio, Federparchi e Comuni del territorio, punta a promuovere biodiversità, sostenibilità e tradizioni locali attraverso degustazioni, show cooking, incontri e percorsi esperienziali dedicati a famiglie e visitatori.
Tra gli appuntamenti più attesi ci saranno la preparazione della ricotta di bufala con il casaro Alessandro De Cesaris, il laboratorio creativo “Il bouquet a Km0” curato dalle Lady Chef di Latina e la degustazione guidata del cocomero pontino. In programma anche masterclass sui vitigni locali e sui prodotti della tradizione.
Tra le novità di questa edizione anche uno show cooking gluten free con lo chef Andrea Palmieri, volto televisivo di Rai e Alma Tv, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia Lazio.
Spazio anche agli approfondimenti sul turismo sostenibile, sul rapporto tra sport e natura e sulla valorizzazione di vino e olio come simboli della cultura mediterranea. Non mancheranno attività outdoor, laboratori per bambini e visite al Museo del Parco.
La presidente del Parco Nazionale del Circeo, Emanuela Zappone, ha sottolineato come l’evento rappresenti un modello di collaborazione tra territorio, istituzioni e comunità locali, con l’obiettivo di promuovere una fruizione sostenibile dell’area protetta.
“I Sapori del Parco” si svolgerà sabato 6 giugno dalle 17 alle 23.30 e domenica 7 giugno dalle 10.30 alle 22.30 al Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo di Sabaudia.
APPUNTAMENTI
Festival della Stampa d’Arte: incisioni, poesia e musica al Lago di Giulianello
GIULIANELLO – Alla memoria di Lauro Graziosi, musicista prematuramente scomparso, è legato il secondo appuntamento del Festival Internazionale della stampa d’arte che, sabato 30 maggio, a partire dalle ore 17, torna nella cornice protetta del Monumento Naturale Lago di Giulianello.
“La giornata presenta un calendario articolato con eventi d’arte, poesia e musica, come sarebbe piaciuto a Graziosi, versatile musicista originario di Giulianello, compositore, direttore d’orchestra, docente al Conservatorio di Firenze, ricercatore di cui resta il saggio La qualità del sentire”, spiegano Dal Campus di Musica.
Alle ore 18.30 – dopo la presentazione della mostra a cura di Patrizio Marafini e l’incontro con il poeta Renato Gabriele e l’attore Emanuele Vezzoli – è previsto il concerto con il Duo Geracitano – Pugliese (violoncello e fisarmonica) promosso dal dominio Collettivo A.S.B.U.C. di Giulianello e curato dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica.
Il programma propone un percorso tra stili e repertori differenti, dal barocco tedesco fino al tango nuevo di Astor Piazzolla. Il concerto di Mattia Geracitano e Riccardo Pugliese si apre con la Sonata per viola da gamba e clavicembalo BWV 1027 di Johann Sebastian Bach, esempio dell’equilibrio formale e della fine scrittura contrappuntistica della produzione strumentale bachiana. Saranno poi eseguite alcune trascrizioni tratte dalla letteratura romantica: Langsam e Mit Humor dai Fünf Stücke im Volkston op. 102 di Robert Schumann e i Tre pezzi op. 150 di Josef Gabriel Rheinberger, trascritti da Riccardo Pugliese dai rispettivi organici originali – violoncello e pianoforte per Schumann, violoncello e organo per Rheinberger – in una rilettura che valorizza il dialogo timbrico tra violoncello e fisarmonica. In chiusura Le Grand Tango di Piazzolla, tra le composizioni più celebri del musicista argentino, scritta nel 1982 per il violoncellista Mstislav Rostropovich e divenuta una delle opere simbolo del tango nuevo.
Ingresso gratuito.
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