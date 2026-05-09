SPORT
Circeo Run, tutto pronto per l’affascinante gara podistica
SAN FELICE CIRCEO – Un percorso affascinante e una sfilza di servizi e opportunità per partecipanti di tutte le età. Sono questi i tradizionali punti di forza della “Circeo Run”, la “Corsa tra Mito, Storia e Natura” organizzata dalla Nuova Podistica Latina con il contributo degli “Amici della CirceoRun” e abbinata come sempre al “Trofeo Christian Rotta”, in memoria di un giovane atleta prematuramente scomparso. E a proposito di ricordi indelebili, il coordinatore dell’evento Gianluca Bonavigo ha confermato uno speciale omaggio al compianto Emanuele Molena, ideatore e anima della manifestazione: il papà Silverio consegnerà il “Trofeo Molena” all’atleta più giovane partecipante alla gara. Inserita nel calendario del Grande Slam UISP “Natalino Nocera”, la Circeo Run sarà proposta domenica 10 maggio sulle consuete tre specialità anche per la sua settima edizione: una competitiva di 9,9 km con un percorso sviluppato tra le vie della località “La Cona”, il borgo antico e gli scorci unici regalati dal Parco Nazionale del Circeo e dal lungomare; una camminata ludico-motoria e nordic walking non competitiva sulla distanza di 7 km, con istruttori qualificati a guidare il gruppo e con il ricavato delle iscrizioni destinato in beneficenza all’Associazione “Il Girasole” di Latina; la Mini Circeo Run per ragazzi dai sei ai 13 anni (iscrizione gratuita) impegnati su un tracciato di circa 500 metri e tutti da premiare con gadget e ristoro. Il ritrovo è fissato dalle 7:30 a piazzale G. Cresci, a San Felice Circeo, con start alle 9 e altre partenze differenziate in base alla distanza. Alla gara potranno partecipare atleti con minoranza visiva accompagnati da guide, per i quali ci sarà un’apposita premiazione. L’organizzazione ha previsto riconoscimenti di vario genere per i primi tre e le prime tre della classifica generale, per i primi cinque di tutte le categorie e per le prime cinque società (rimborsi sulle iscrizioni). Agli iscritti, infine, sarà riservato il consueto pacco gara consistente in una cassetta di gustosi ortaggi a km zero provenienti dalla cooperativa locale “Che Orto”.
Come anticipato, la Circeo Run si distinguerà ancora una volta per gli svariati servizi ideati per assicurare a tutti una calorosa accoglienza. Oltre al percorso in totale sicurezza e ai due ristori previsti a metà e a fine gara, l’organizzazione allestirà dei bagni chimici e delle docce preso gli stabilimenti balneari di piazzale Cresci. Previste anche tre aree parcheggio totalmente gratuite, a ridosso del traguardo. Nella stessa zona sarà poi a disposizione degli atleti lo stand di Fisiomed Circe con Daniela Pedrollo, ideali per rilassare i muscoli dopo la corsa. Prima dello start, invece, un’altra grande novità: una sessione di Yoga sulla spiaggia a cura di “Ananda Studio”, per il risveglio muscolare e per trovare le energie e la giusta concentrazione. Nella stessa mattinata sarà proposto anche lo “Street Workout”, un allenamento funzionale con musica in cuffia e lungomare come scenario. Ci sarà inoltre la novità del “Decimo KM”, una lotteria riservata agli atleti arrivati al traguardo (entro il tempo massimo di 90 minuti) ma senza guadagnare un piazzamento per le premiazioni finali. La Nuova Podistica Latina ha poi rinnovato la partnership con la Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro e per celebrare la Festa della Mamma donerà a tutte le premiate l’Azalea della Ricerca. Un’ulteriore iniziativa riguarda, come da tradizione, la Cultura e la Storia: grazie alla Pro Loco, da contattare per la necessaria prenotazione visti i posti limitati, gli iscritti con un accompagnatore potranno visitare gratuitamente la suggestiva Grotta Guattari: l’appuntamento è per sabato 9 maggio alle 16.30, la dott.ssa Cinzia Vastarella provvederà a guidare il gruppo illustrando ogni dettaglio.
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Play off basket, Benacquista Latina batte Treviglio e conquista gara-1
LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket supera Treviglio Brianza Basket con il punteggio di 69-62 e conquista il primo punto della serie al meglio delle cinque gare, nei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale. Al Palasport di Cisterna è andata in scena una sfida intensa e combattuta fino agli ultimi possessi, con Latina che ha trovato nel finale le giocate decisive grazie all’esperienza dei suoi uomini chiave. Questi i parziali: 15-14, 37-31, 50-53, 69-62. Coach Franco Gramenzi, che nel post gara ha sottolineato il valore dell’avversaria e l’importanza dell’approccio mentale mostrato dalla sua squadra nei momenti decisivi.
Stesso campo per gara-2: Benacquista Assicurazioni Latina Basket – Tav Treviglio Brianza Basket si giocherà domani, domenica 10 maggio 2026 alle 20, sempre al Palasport Cisterna di Latina. (foto Latina Basket, Marika Torcivia)
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Latina Basket, iniziano i playoff: Gara 1 contro Treviglio Brianza
Si accendono i playoff per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. I nerazzurri sono pronti a scendere in campo per i quarti di finale della Serie B Nazionale contro Treviglio Brianza Basket, in una serie al meglio delle cinque partite. Gara 1 è in programma venerdì 8 maggio alle 20.30 al Palasport di Cisterna di Latina, che continua a ospitare le partite interne della formazione pontina dopo l’indisponibilità del PalaBianchini. La squadra allenata da Franco Gramenzi arriva alla post season dopo una regular season di alto livello chiusa al terzo posto del Girone B con 56 punti, frutto di 28 vittorie e 8 sconfitte, a sole due lunghezze dalla vetta. Un risultato costruito nonostante una stagione complicata dagli infortuni e dai continui cambi di impianto, con i nerazzurri costretti a giocare tra Cisterna, Ferentino e Veroli. Determinante la capacità del gruppo di mantenere compattezza e continuità, trasformando le difficoltà in un percorso di crescita.
Di fronte ci sarà una Treviglio Brianza giovane ma ambiziosa, nata nel 2024 dopo la fine dell’esperienza della Blu Basket 1971. La formazione lombarda, guidata da coach Davide Villa, ha chiuso al sesto posto il Girone A con 42 punti e una media di 80 punti realizzati a partita. Per Latina si apre ora la fase decisiva della stagione, con l’obiettivo di continuare a inseguire il sogno promozione.
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Pesca sportiva, Luca Giusti, Daniele Ingretolli e Jean Luc Beille sul podio di Branzino The Challenge 2026
Resta in Italia l’ambito Trofeo “Branzino The Challenge a conquistarlo è Luca Giusti, che subentra al campione uscente Daniele Cittadini. Quest’ultimo non è riuscito a confermarsi e ha chiuso la competizione al 22° posto della classifica generale. Sul podio della nona edizione della competizione sportiva Internazionale dedicata alla spigola, “Branzino The Challenge” c’erano: al primo posto, Luca Giusti con 537 punti, al secondo posto, pari punteggio ma da regolamento con meno catture nella seconda giornata, Daniele Ingretolli e al terzo posto, Jean Luc Beille con 486 punti. «Sto vivendo un’emozione grandissima, questo palco è difficile da gestire dal punto di vista emotivo. Ho sperato a lungo di salirci da vincitore e oggi, finalmente, quel sogno si è realizzato. In passato l’ho solo sfiorato, per ben due volte, ma questa volta ce l’ho fatta. – ha detto visibilmente emozionato il campione Luca Giusti – La gara non è stata semplice: la laguna si è rivelata particolarmente complessa e le due giornate sono state molto diverse tra loro. In una competizione come questa, a fare la differenza sono stati la preparazione tecnica e il numero di lanci. Sono molto soddisfatto, emozionato e felice». Vincitore del Big Sea Bass Trofeo Fiiish della nona edizione di “Branzino The Challenge”, con una preda di 64 cm, David Binarelli che nella classifica generale si è piazzato al 15 posto. Due i tipi di premiazione previsti da “Branzino The Challenge”, una per la performance individuale l’altra per i team, sul podio al terzo posto, sul gradino più basso con 840 punti complessivi al meglio delle cinque catture individuali, il team Sampei ovvero Massimiliano Birelli e David Binarelli Il secondo posto se lo è aggiudicato il team Principessa cioè Gianmarco Capponi e Fabio Troiani che hanno totalizzato complessivamente 900 punti. Al primo posto, con 947 punti totali, si è aggiudicato il Pescare Show Trophy il Team D.A.I. Anglers al secolo Daniele Ingretolli e Stefano Ratti.
«Questa edizione si è rivelata particolarmente riuscita, con una partecipazione numerosa e un livello competitivo elevato. I concorrenti hanno dimostrato grande tenacia, spirito di sacrificio e un’ammirevole sportività. I partecipanti hanno dato battaglia sin dalla prima giornata, mantenendo alta l’intensità fino all’ultimo momento – ha dichiarato Silvio Smania, presidente di Insidefishing, organizzatore della competizione – La laguna, in evidente fase di ripresa, ha fatto da cornice a una competizione combattuta fin dalle prime battute, la giornata odierna è stata meno generosa, poichè l’assenza di vento ha reso la prova tecnicamente più impegnativa. Siamo estremamente soddisfatti dell’evento». La prima giornata di gara è iniziata alle otto in punto dal centro della laguna di Levante, con un cielo terso e un favorevole vento di Maestrale quasi di Ponente, frescolino e sostenuto che se da un lato ha attivato le catture, dall’altro ha ostacolato la permanenza in acqua dei concorrenti che hanno dovuto pedalare e vogare parecchio per rimanere in equilibrio e non perdere terreno di gara. La prima giornata di gara si è conclusa con un notevole numero di prede, catturate – fotografate e rilasciate, tante da lasciar ben sperare per la giornata conclusiva. Domenica tutti in acqua alle 7.30 pronti per seguire il barchino che ha traghettato tutti i concorrenti attraverso il suggestivo passaggio del canale, nella Laguna di Ponente per essere poi pronti al primo lancio, come da regolamento, alle otto. Lo Scirocco, mite e tranquillizzante che li ha accolti ha ceduto il passo ad un Levante definito dagli orbetellani “il vento guastafeste” ma che fortunatamente quest’anno si è mantenuto, frizzantino e dispettoso, che spingeva contro corrente ma nulla di preoccupante. La sessione di sette ore di gara si è conclusa fra la soddisfazione generale rimescolando completamente le carte in tavola.
A premiare i vincitori, oltre a Silvio Smania sul palco: l’Assessore allo sport del Comune di Orbetello Ivan Poccia e il Presidente della Cooperativa I Pescatori di Orbetello Pierluigi Piro. «I miei ringraziamenti all’Amministrazione di Orbetello che continua a credere nella nostra manifestazione, ad Andrea Ciampana e al suo staff di Welcome Maremma per il supporto che ci da sempre – ha proseguito Silvio Smania – per la buona riuscita della manifestazione un grazie va al gruppo operativo: Marco Aldi, Salvatore Altieri, Andrea Casetta, Roberto Centra, Leonardo Fideli, Mirko Francioli, Fabio Marotta, Matteo Morigi, Giada Mura, Edo Rossi, Vito Rubino e Dina Tomezzoli che hanno lavorato instancabilmente per la riuscita della manifestazione». Prossimo appuntamento con “Branzino The Challenge” a maggio 2027.
Organizzata da Insidefishing patrocinata dal comune di Orbetello, “Branzino The Challenge”, ha visto la partnership di prestigiosi brand del settore come: Seika, Galaxy, Garmin, Bolsena Yachting, Fishing with Vito, SWR Fishing, Favorite, Pescare Show, Hart, Jack Fin, Salmotrutta e Mallolures. Partner locali: I Pescatori Orbetello, The Caesar “Park Hotel”, Vito Rubino, Marina Chiara Camping Village, Società Canottieri Orbetello e Welcome Maremma. Media Partner: Albatros Magazine, Fishingmania, Il Giornale Popolare, La pesca in mare, La Pesca Mosca e Spinning, Italia 7, Latina Corriere, Lazio Tv, Maremma IN Diretta, Matrixss, Pescare online, Planet Spin, Radio Immagine, Radio Latina, Radio Luna, Radio Star Grosseto, Scale Magazine, TV9, Vice 99 Fishing. Grande seguito anche per la trasmissione in diretta streaming di Branzino Live sulla pagina Facebook di Branzino The Challenge.
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