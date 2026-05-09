CRONACA
Doppio incidente sulla Pontina in direzione Roma, traffico paralizzato
APRILIA – Caos sabato mattina (9 maggio) sulla SS 148 Pontina a causa di due incidenti che si sono verificati a partire dalle 9 circa: uno al km 31 in direzione di Roma dove c’è stato un tamponamento a catena, l’altro a pochi chilometri di distanza, intorno al km 33. Qui è intervenuta la polizia stradale di Aprilia e i mezzi di soccorso. L’arteria è praticamente paralizzata.
CRONACA
Fondi, si ribalta il trattore, uomo gravemente ferito elitrasportato a Roma
FONDI – Grave incidente questa mattina in un terreno agricolo privato di Fondi in Via Spinete II. Un uomo è rimasto ferito, incastrato sotto il trattore con cui stava arando il campo, dopo che il mezzo per ragioni in corso di ricostruzione, si è ribaltato. Dopo i primi soccorsi prestati dai presenti, si è attivata la macchina dell’emergenza: sul posto sono poi arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia. Dopo averlo liberato, l’uomo è stato affidato all’equipaggio dell’eliambulanza che lo ha trasferito in ospedale.
CRONACA
Fondi, intensificati i controlli della Polizia: cinque avvisi orali e una denuncia per due risse
FONDI – Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Fondi, nell’ambito delle attività dirette alla verifica dei soggetti pericolosi per l’ordine e alla sicurezza pubblica, ha notificato cinque misure di prevenzione dell’Avviso Orale emesse dal Questore di Latina nei confronti di altrettante persone coinvolte in una maxi rissa avvenuta il 12 aprile in via Covino. Quattro dei destinatari sono sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Per un’altra rissa verificatasi all’interno del McDonald’s di via Appia, gli agenti della Polizia di Stato, grazie alla collaborazione della Tenenza dei Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà uno dei partecipanti accusato di calunnia. L’uomo avrebbe infatti fornito una ricostruzione dei fatti completamente difforme rispetto agli elementi emersi dalle indagini.
Infine, nell’ambito delle attività dirette al contrasto dell’immigrazione clandestina, una donna di nazionalità indiana, domiciliata in Molise, sarà deferita all’Autorità Giudiziaria competente per aver indotto un connazionale a versare una consistente somma di denaro promettendo documentazione utile all’ottenimento del permesso di soggiorno, successivamente non rilasciato dalla Questura a causa delle irregolarità emerse durante l’istruttoria.
Durante i controlli svolti a Fondi sono state identificate 112 persone e controllati 54 veicoli; elevata inoltre una sanzione per violazione al Codice della Strada.
CRONACA
Si fingono corrieri e tentano la rapina all’ufficio postale di SS Coma e Damiano: uno arrestato, l’altro è ricercato
SS COSMA E DAMIANO – Si sono finti corrieri per rapinare l’ufficio postale, ma il colpo tentato a Santi Cosma e Damiano è fallito e uno dei rapinatori è stato arrestato poco dopo dai Carabinieri. Si tratta di un cittadino egiziano di 21 anni ritenuto responsabile del reato di tentata rapina in concorso. Il giovane nordafricano e un suo complice, tuttora in corso di identificazione, avevano simulato la consegna di un pacco riuscendo a farsi aprire la porta blindata da una dipendente dell’Ufficio Postale. Ottenuta l’apertura del varco d’accesso, i due hanno invece aggredito la donna tentando di trascinarla all’esterno dalla zona blindata, per avere via libera. Un’ operazione non riuscita: la dipendente infatti è riuscita a divincolarsi e a richiudere la porta di sicurezza costringendo i due alla fuga. Immediato l’arrivo sul posto dei militari dell’Arma che hanno poi intercettato e bloccato a poca distanza dalle Poste uno dei due banditi. Il giudice ha poi convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di presentazione all’AG.
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