Doppio incidente sulla Pontina in direzione Roma, traffico paralizzato

SS COSMA E DAMIANO – Si sono finti corrieri per rapinare l’ufficio postale, ma il colpo tentato a Santi Cosma e Damiano è fallito e uno dei rapinatori è stato arrestato poco dopo dai Carabinieri. Si tratta di un cittadino egiziano di 21 anni ritenuto responsabile del reato di tentata rapina in concorso. Il giovane nordafricano e un suo complice, tuttora in corso di identificazione, avevano simulato la consegna di un pacco riuscendo a farsi aprire la porta blindata da una dipendente dell’Ufficio Postale. Ottenuta l’apertura del varco d’accesso, i due hanno invece aggredito la donna tentando di trascinarla all’esterno dalla zona blindata, per avere via libera. Un’ operazione non riuscita: la dipendente infatti è riuscita a divincolarsi e a richiudere la porta di sicurezza costringendo i due alla fuga. Immediato l’arrivo sul posto dei militari dell’Arma che hanno poi intercettato e bloccato a poca distanza dalle Poste uno dei due banditi. Il giudice ha poi convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di presentazione all’AG.