Grotta Guattari e Terme Romane: il Consiglio Comunale compatto a difesa dei siti archeologici

SAN FELICE CIRCEO – Grotta Guattari e Terme Romane devono rimanere alla gestione del Comune di San Felice Circeo. Maggioranza e opposizione sono d’accordo e hanno votato all’unanimità in Consiglio la mozione a difesa dei due siti archeologici che ricadono nel territorio comunale. La proposta, presentata dal consigliere Giuseppe Schiboni, dà mandato alla sindaca Monia Di Cosimo “di difendere le prerogative istituzionali del Comune in ogni sede opportuna”. Succede dopo l’accordo di valorizzazione in corso di definizione tra il Ministero della Cultura e il Comune di Terracina, già approvato dalla giunta di Terracina (con deliberazione n. 57 del 23 aprile 2026), che assegna alla Fondazione “Città di Terracina” anche la gestione dei due beni del Circeo.

Alla sindaca non basta la disponibilità mostrata dal collega Francesco Giannetti che ha scritto al Ministero della Cultura chiedendo lo stralcio dei siti di San Felice Circeo e Sabaudia dall’accordo. Un segnale che il Sindaco ha accolto con favore, ma che ha ritenuto non sufficiente a chiudere la vicenda. “Questa Amministrazione – ha precisato la prima cittadina in aula – non potrà considerare la questione risolta finché l’ accordo non verrà formalmente revocato o modificato con l’esclusione esplicita dei siti di San Felice Circeo”.

Il voto unanime del Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza compatte, testimonia – si legge in una nota dell’Ente – che la difesa del patrimonio archeologico della comunità non è una questione di parte, ma un impegno

condiviso dall’intera rappresentanza civica di San Felice Circeo.